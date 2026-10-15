Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 5,6 sacudió el estado de Alaska, en Estados Unidos, en la mañana del jueves 15 de octubre de 2026, de acuerdo con la información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). El epicentro fue identificado en los alrededores de Lake Minchumina, una localidad ubicada en el interior de ese extenso territorio. El evento sísmico se produjo precisamente a las 6:07:01, según el reporte oficial emitido por el organismo.

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De acuerdo con el USGS, este fenómeno fue superficial, ya que el hipocentro se registró a menos de 30 kilómetros bajo tierra, aunque la cifra exacta de profundidad no fue especificada en el informe. En la terminología sísmica, se considera que un temblor es de origen superficial cuando se origina a menos de 70 kilómetros respecto a la superficie terrestre, lo que suele hacer que su impacto se sienta con mayor fuerza en la zona del epicentro, dependiendo de factores como la naturaleza del suelo y la distancia hacia los pueblos o ciudades cercanos.

El USGS es reconocido como la fuente principal y confiable de monitoreo y divulgación de eventos sísmicos en los Estados Unidos y se encarga de realizar la vigilancia en tiempo real de la actividad telúrica. El informe sobre este sismo incluyó detalles como la magnitud, la hora exacta y la ubicación del epicentro, lo que permite a las autoridades y a la población mantenerse informadas y tomar medidas precautorias si es necesario.

La región del interior de Alaska, donde se sintió este sismo, es conocida por sus características geológicas particulares. La interacción entre la placa tectónica del Pacífico y la placa de Norteamérica ha convertido a Alaska en una región propensa a la actividad sísmica. El roce y la presión acumulados entre estas grandes masas de la corteza terrestre generan con frecuencia movimientos de tierra, algunos de los cuales pueden sentirse en varias zonas del estado, tal como informa el reporte del USGS.

Los especialistas resaltan que la percepción de un temblor y el nivel de riesgo varían dependiendo no solo de la profundidad, sino también de la composición del terreno y del tipo de construcciones presentes en la región. Sin embargo, los informes disponibles no indican daños ni víctimas relacionados con este episodio sísmico en Lake Minchumina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ocurre tanta actividad sísmica en Alaska?

Alaska está ubicada en una zona donde las placas tectónicas del Pacífico y Norteamérica interactúan. Este constante movimiento y la presión entre ambas estructuras geológicas provocan frecuentes temblores en la región, como el registrado en Lake Minchumina, según el USGS.

¿Qué significa que un sismo sea superficial y cómo afecta la intensidad?

Un sismo superficial es aquel cuyo foco se localiza a poca profundidad, generalmente por debajo de los 70 kilómetros. Según el reporte del USGS, esta característica hace que los temblores puedan sentirse con mayor intensidad cerca del epicentro, aunque la magnitud de sus efectos depende de otros factores como el tipo de suelo y la distancia hacia las poblaciones.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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