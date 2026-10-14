El Gobierno de Estados Unidos confirmó que está “al tanto” de los reportes que señalan a Verónica Alcocer, exesposa del expresidente Gustavo Petro, de presuntamente utilizar un avión oficial para transportar narcóticos a Venezuela y regresar a Colombia con 2,5 millones de dólares.

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La información fue divulgada por el periodista Juan Esteban Silva, corresponsal en Washington, mediante una publicación en la red social X.

Según Silva, el Departamento de Estado estadounidense le confirmó que conoce las denuncias, que cobraron relevancia después de una entrevista de Eva Ferrer, exasesora presidencial, con Vicky Dávila, publicada por la revista Semana.

En ella, Ferrer aseguró que Alcocer habría realizado varios viajes a Venezuela en los que presuntamente se transportaba droga y dinero.

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Ferrer afirmó que existían fotografías de la ex primera dama descendiendo de un avión con maletas grises y sostuvo que esos desplazamientos se manejaban bajo estricta confidencialidad.

También señaló que Carolina Plata habría coordinado los vuelos y que los viajes no se limitaron a una sola ocasión.

Silva agregó que el Departamento de Estado recordó que Alcocer fue incluida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) en octubre de 2025, bajo la Orden Ejecutiva 14059, relacionada con sanciones a personas extranjeras involucradas en el comercio ilícito mundial de drogas. Según el periodista, la sanción continúa vigente.

Por ahora, las declaraciones sobre el supuesto transporte de narcóticos corresponden a denuncias atribuidas a Ferrer y no constituyen, por sí mismas, una prueba judicial de los hechos.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.