La jornada de movilizaciones sociales convocada para este miércoles 14 de octubre por Fecode, la CUT y sectores políticos alineados con el expresidente Gustavo Petro sufrió una importante fractura en el frente gremial. A diferencia de las centrales sindicales tradicionales que tomaron las vías públicas, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Procuradores Judiciales de la Procuraduría General de la Nación (Sintraprojudiciales) le dio un portazo definitivo a la protesta, manifestando su negativa tajante a paralizar las actividades institucionales.

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A través de un contundente comunicado firmado por su presidente nacional, Luis Alberto Castañeda Hernández, la organización sindical rechazó la convocatoria de paro, calificándola como un intento de manipulación partidista articulado por figuras que pertenecieron a la anterior administración. “Rechazamos totalmente las marchas de este 14 de octubre. Como servidores de la justicia y custodios de la legalidad, no podemos callar ni ser cómplices de jornadas que solo buscan la parálisis del país, el caos en la movilidad y el saboteo al acceso de los ciudadanos a los servicios del Estado”, aseveró el gremio, pidiendo a la ciudadanía no dejarse instrumentalizar por agendas políticas e incoherentes.

El pronunciamiento no solo distanció a los procuradores judiciales de las protestas promovidas por el petrismo, sino que ratificó un respaldo explícito a las medidas de contención del actual mandatario. “Respaldamos en su totalidad las políticas públicas y el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y las medidas que tome el 14 de octubre para el control de dichas marchas”, concluyó el documento, marcando una postura de defensa institucional desde los despachos judiciales.

La postura de Sintraprojudiciales fue celebrada públicamente por el presidente Abelardo De La Espriella a través de sus canales oficiales. En una publicación difundida en su cuenta de X, el mandatario destacó la valentía de los servidores públicos al priorizar la productividad nacional sobre las vías de hecho. “Agradezco a Sintraprojudiciales por su pronunciamiento firme y valiente en defensa de la institucionalidad, el orden y el derecho de los colombianos a trabajar. Colombia no puede seguir siendo rehén de quienes pretenden paralizarla. La protesta pacífica es un derecho, pero jamás puede convertirse en excusa para bloquear el país, afectar a millones de ciudadanos o impedir el funcionamiento de los servicios públicos”, expresó el jefe de Estado, cerrando su mensaje con la consigna “¡A Colombia la sacamos adelante trabajando, no paralizándola!”

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