El pulso entre el Gobierno Nacional y las centrales obreras alcanzó su punto más álgido este miércoles 14 de octubre, fecha en la que entró a regir formalmente el polémico y drástico decreto de protesta social expedido por la administración del presidente Abelardo De La Espriella. La jornada de movilizaciones convocada por Fecode, la ADE, el Pacto Histórico y diversos sectores sindicales, con la presencia confirmada del expresidente Gustavo Petro, puso a prueba de inmediato los nuevos protocolos de contención y orden público en los corredores estratégicos de la capital del país.

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Desde tempranas horas de la mañana, los registros visuales y los reportes en el centro de Bogotá evidenciaron un despliegue masivo y coordinado de la Fuerza Pública. Unidades especializadas antidisturbios y cordones de seguridad fueron blindando los puntos neurálgicos institucionales, destacándose la fuerte presencia policial apostada en los alrededores de la Plaza de Bolívar y el Congreso de la República. Las imágenes captadas en terreno reflejan la estricta aplicación de la nueva directriz gubernamental, diseñada para restringir bloqueos sistemáticos, garantizar la movilidad urbana y sancionar penalmente cualquier intento de alteración violenta del orden público bajo el argumento de la protesta ciudadana.

La coincidencia de este andamiaje de seguridad con las marchas lideradas por el magisterio y las centrales sindicales elevó la tensión política. Mientras los líderes gremiales insisten en calificar el decreto como una mordaza a la movilización popular, el Ejecutivo ha defendido la medida como un instrumento indispensable para salvaguardar los derechos de la mayoría de ciudadanos que no participan en las protestas y evitar que las vías de hecho colapsen la economía nacional. La presencia del exmandatario Gustavo Petro en las concentraciones añade un ingrediente de confrontación directa con las políticas de seguridad implementadas por el actual mandatario, quien ya había advertido que no se tolerarían vías de hecho ni ataques contra la infraestructura pública o privada.

Los organismos de control y los puestos de mando unificado distritales se mantienen en máxima alerta ante el avance de las columnas de manifestantes hacia el centro histórico y otros puntos cardinales de Bogotá, evaluando segundo a segundo el comportamiento del nuevo marco normativo.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.