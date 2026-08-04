Por: EL PILON SA

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El reciente incendio en El Tarullal, un lote enmontado ubicado en la comuna 3 de Valledupar, prendió las alarmas de autoridades locales y forzó la movilización de varios organismos de socorro y seguridad para evitar mayores afectaciones a la ciudad. De acuerdo con información proporcionada por el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, Alexei Petit, el siniestro consumió aproximadamente una hectárea cubierta de material vegetal seco y escombros, lo que facilitó la propagación rápida de las llamas debido a su alta volatilidad. Petit describió cómo las labores de control se extendieron desde la noche anterior hasta la madrugada, con la colaboración del Ejército, cisternas, una piscina de abastecimiento y la tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), dispositivo clave para lanzar agua a presión desde distancias que aseguraran la seguridad de los operativos.

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El Socorrista informó que las acciones del cuerpo de bomberos se mantuvieron hasta las 2 de la mañana y continuaron a partir de las 5, usando diferentes recursos y estrategias para controlar los puntos más difíciles del incendio. Actualmente, según Petit, entre 8 y 10 personas del equipo de bomberos permanecen en el sitio con tres vehículos, dos cisternas y una piscina de 3.000 galones para asegurar la extinción de focos residuales y evitar la reactivación del fuego.

Por otro lado, Félix Valera, secretario de Gobierno de Valledupar, indicó que existen sospechas de que el incendio fue de origen intencional, por lo que la administración municipal activó el protocolo de emergencias. La reacción involucró también a la Oficina de Gestión del Riesgo, la Defensa Civil y la Policía Nacional, según sus declaraciones. Valera señaló que si bien los focos más fuertes ya fueron sofocados, persiste posibilidad de humo durante los próximos días, pero enfatizó que la comunidad puede mantener la calma respecto a la amenaza de nuevos brotes.

El funcionario destacó la importancia del retiro ágil de residuos apilados en El Tarullal, competencia de empresas como Aseo del Norte y Emdupar. Los retrasos aumentan el riesgo de incendios, lo que motivó la convocatoria a una reunión extraordinaria por parte del alcalde. Petit, por su parte, advirtió sobre el peligro constante en temporada seca, especialmente cuando grandes lotes permanecen sin limpiar, dado que la maleza y material vegetal seco pueden desencadenar emergencias. El comandante reiteró el llamado a los propietarios de terrenos a realizar mantenimientos periódicos, protegiendo así a barrios vecinos y personas vulnerables a problemas respiratorios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el incendio en El Tarullal representa un riesgo para la comunidad de Valledupar?

El incendio en El Tarullal expone a la comunidad de Valledupar a riesgos por la propagación rápida del fuego en áreas con material vegetal seco y escombros, especialmente en temporada seca. Además, la presencia de humo, aunque transitorio, puede afectar a personas con afecciones respiratorias, según autoridades locales.

¿Qué es el Esmad y cómo apoyó al control del incendio en Valledupar?

El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) es una unidad especial de la Policía Nacional. En este incendio, la tanqueta del Esmad fue utilizada para lanzar agua a alta presión desde una distancia considerable, apoyando así a los bomberos en el control de los focos más difíciles del incendio, según el comandante Alexei Petit.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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