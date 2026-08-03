Por: EL PILON SA

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La Asociación Prisma en Movimiento presentó en Valledupar la cartilla Educar para sanar, un material formativo enfocado en la salud y la exigibilidad jurídica de los derechos de personas LGBTIQ+. Destinada tanto a esta población como a funcionarios públicos, la cartilla recopila experiencias reales de discriminación, como la vivida por Yuliana Ángel Sanabria Ospino, y ofrece herramientas concretas para reclamar derechos y evitar situaciones de violencia.

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La elaboración de Educar para sanar tomó impulso luego del fallo judicial que obligó al Hospital Eduardo Arredondo Daza a ofrecer disculpas públicas, tras comprobarse el trato discriminatorio hacia Yuliana Sanabria. Este caso marcó un precedente en el Cesar sobre la necesidad de asegurar una atención basada en la dignidad, el respeto a la identidad de género y el acceso efectivo a la justicia para las personas trans, conforme a lo que manifestaron las organizaciones impulsoras. La experiencia de vida de Yuliana se convirtió, así, en un ejemplo para identificar y afrontar los obstáculos y vulneraciones que siguen enfrentando miembros de la población LGBTIQ+ en el sistema de salud.

Durante la presentación oficial, las voceras de Prisma en Movimiento señalaron que la cartilla es el resultado de un trabajo comunitario y técnico, sumando procesos de formación en derechos humanos, salud y enfoque diferencial. Un elemento central del documento es el reconocimiento de las barreras institucionales persistentes y la necesidad de un acompañamiento informado tanto para ciudadanos como para quienes trabajan en entidades de salud y gestión pública.

El contenido de la guía destaca orientaciones prácticas sobre cómo interponer derechos de petición, tutelas y denuncias. Propone a las personas afectadas rutas básicas para acceder a mecanismos institucionales cuando se presenten situaciones que vulneren sus derechos. Al mismo tiempo, se busca que el material sirva como herramienta pedagógica que ayude a personal de salud, entidades locales y organizaciones sociales a comprender la importancia del trato digno y la atención libre de prejuicios y discriminación.

Un valor agregado es que la cartilla convierte un caso concreto de vulneración en material de formación comunitaria, permitiendo que otras personas puedan identificar signos de violencia institucional y actuar con información clara y respaldo jurídico. El objetivo, de acuerdo con los promotores, es que esta guía trascienda el papel y contribuya de manera real a fortalecer la capacitación para defender derechos y prevenir nuevas acciones discriminatorias.

Este proyecto se consolidó a través de un convenio entre organizaciones sociales LGBTIQ+, el Ministerio de la Igualdad y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para el año 2026.

¿Cómo ayuda la cartilla ‘Educar para sanar’ a las personas LGBTIQ+ en el sistema de salud?

La cartilla proporciona información sobre derechos, rutas jurídicas y protocolos de acción frente a la discriminación. Al incluir orientaciones sobre derechos de petición, tutela y denuncia, así como pautas claras para distintos casos, permite a las personas LGBTIQ+ y a funcionarios reconocer, prevenir y responder ante vulneraciones en el sistema de salud.

¿Qué herramientas jurídicas contiene la cartilla ‘Educar para sanar’ para exigir derechos?

La cartilla detalla el uso de derechos de petición, tutelas y denuncias, ofreciendo instrucciones sencillas para acceder a estas figuras jurídicas. De este modo, brinda a las ciudadanías y a los funcionarios orientaciones directas sobre cómo acudir a las instituciones cuando hay afectación de derechos, favoreciendo la exigibilidad y el acceso efectivo a la justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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