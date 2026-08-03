Por: EL PILON SA

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La crisis en la red pública hospitalaria del departamento del Cesar, en Colombia, pasó de ser un anuncio sombrío a convertirse en una realidad tangible, con múltiples centros médicos obligados a cesar actividades y cerrar parcialmente sus servicios. El 3 de agosto, el Hospital Jorge Isaac Rincón de La Jagua de Ibirico se unió al cierre parcial iniciado por otros hospitales de la región, como el Regional José David Padilla Villafañe de Aguachica, el Rosario Pumarejo de López en Valledupar, el San Juan Bosco de Bosconia, el San Andrés de Chiriguaná, el Cristian Moreno Pallares de Curumaní, el Lázaro Alfonso Hernández de San Alberto y el hospital de Agustín Codazzi. En todos estos casos, la consulta externa y los servicios programados fueron suspendidos, y solo se continúa atendiendo urgencias vitales, mientras la deuda de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) supera los 355.000 millones de pesos, según informó EL PILÓN.

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Yesenia Hernández, gerente del hospital de La Jagua, manifestó que Asmet Salud, una de las EPS en mora, acumula ocho meses sin transferir los recursos que corresponden a la cápita, pese a que el centro médico ha seguido brindando atención. Debido a esta situación, la institución suspendió indefinidamente la consulta externa, manejando únicamente urgencias vitales y casos maternos, filtrados a través de triage. Hernández advirtió que “estamos en números rojos y nuestros médicos ya nos han solicitado cerrar servicios por el no pago de sus honorarios”, una advertencia que se volvió realidad.

Desde la Secretaría de Salud del Cesar, Georgina Sánchez describió la deuda como una “torta” imposible de soportar para las Empresas Sociales del Estado (ESE), resaltando que casi la mitad de la cartera está en manos de EPS intervenidas como Nueva EPS, Coosalud, Asmet Salud y Famisanar. Advirtió que, además de las deudas, se han perdido más de 100.000 millones por EPS liquidadas y los pagos por migrantes tardan varios años en llegar. Sánchez enfatizó: “esto no da espera… no hay una ESE que aguante años y meses de deuda”.

El senador Didier Lobo, a través de redes sociales, denunció que mientras la deuda no se resuelve, los hospitales no cuentan con fondos para insumos ni salarios, y la atención a pacientes está en riesgo. Por ello, hace un llamado al Gobierno Nacional y a la Superintendencia de Salud para intervenir de inmediato, conclusión respaldada por la Gobernación y los 28 gerentes de hospitales, quienes pidieron acciones urgentes para detener el deterioro. En medio del colapso, los paros y cierres continúan multiplicándose, dejando a la población con una atención cada vez más limitada y en modo de urgencia vital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la deuda total de las EPS con los hospitales públicos del Cesar?

La deuda que mantienen las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con la red pública hospitalaria del Cesar supera los 355.000 millones de pesos, según datos publicados por EL PILÓN. Esta suma incluye obligaciones de EPS actualmente intervenidas por las autoridades, como Asmet Salud y Nueva EPS, así como montos perdidos por entidades ya liquidadas.

¿Por qué los hospitales del Cesar solo están atendiendo urgencias vitales?

La suspensión de consultas externas y servicios programados en los hospitales del Cesar obedece a la falta de recursos causada por la cartera vencida que las EPS tienen con estas instituciones. De acuerdo con declaraciones de Yesenia Hernández y Georgina Sánchez, la deuda impide pagar salarios y comprar medicamentos, por lo que la atención se restringe únicamente a urgencias vitales, priorizadas a través de un sistema de triage que decide qué pacientes pueden ser atendidos.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.