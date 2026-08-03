Por: EL PILON SA

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La comunidad asentada en Brisas de La Popa, uno de los sectores más grandes e informales de Valledupar, enfrenta una inminente medida de desalojo programada para el 31 de agosto, según reportó El Pilón tras recorrer las calles del predio Sabanas 1, reclamado actualmente por la familia Pimienta. Este litigio tiene raíces en el proceso iniciado por Alberto Pimienta Cotes, ya fallecido, y que ahora continúa su sucesor, Mauricio Pimienta Naranjo, bajo el auto 0163 del 28 de mayo, que reactivó el proceso por ocupación de hecho.

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La atmósfera en la comuna 5 es de preocupación constante. Desde el anuncio oficial de la fecha, la posibilidad del desalojo se convirtió en el tema central entre las familias, muchas de ellas desplazadas, que llegaron por primera vez alrededor de 2010, cuando el sector era un terreno baldío y peligroso. La experiencia de Carmen Pimienta, residente desde 2011, refleja ese miedo: la incertidumbre sobre adónde ir, la falta de recursos y el temor a perder el único techo que han logrado levantar con esfuerzo.

Frente a la medida, algunas voces como la de Edilsa Julio reclaman la necesidad de un acuerdo que reconozca las circunstancias de necesidad de los ocupantes. "Queremos negociar y pagamos por cada pedazo de tierra", afirma, señalando también el impacto psicológico y de salud sobre los adultos mayores del barrio.

La ausencia de legalidad y servicios básicos también es un problema fundamental. Consuelo Blanco, quien ejerce como líder comunitaria, identifica el esfuerzo colectivo para lograr acceso informal a agua y energía, dada la imposibilidad de que la Alcaldía o la gobernación actúen en predios no regularizados por ley. Las condiciones precarias y los problemas de seguridad, apenas mitigados por la propia comunidad, coexisten con el anhelo de formalización, evidenciando que la carencia no solo es material, sino también institucional.

La decisión anunciada el 31 de julio por la Inspección Séptima Urbana de Policía de Valledupar afecta no solo a Brisas de La Popa, sino también a Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte 2, incrementando el temor de graves consecuencias sociales. La comunidad, muchas veces estigmatizada, enfatiza su deseo de regularización y la llegada efectiva de servicios, vías y seguridad, más allá de la amenaza de desalojo. El ambiente en el sector es tenso y la preocupación gira en torno a la posibilidad real de perderlo todo nuevamente, como les sucedió cuando —tras el desplazamiento— tomaron la decisión de asentarse en un espacio olvidado por las instituciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las familias de Brisas de La Popa están en riesgo de desalojo en Valledupar?

Las familias de Brisas de La Popa están en riesgo de desalojo porque ocupan, desde 2010, un predio reclamado por la familia Pimienta, cuyo litigio legal se reactivó con el auto 0163 del 28 de mayo. El proceso apunta a recuperar el terreno ocupado sin autorización y la Inspección Séptima Urbana de Policía notificó el desalojo formal para el 31 de agosto, situación que pone en jaque la estabilidad y vivienda de cientos de habitantes según documentación de El Pilón.

¿Qué implica la informalidad en servicios públicos para los asentamientos como Brisas de La Popa?

La informalidad en servicios públicos afecta gravemente a los asentamientos como Brisas de La Popa, pues obliga a los habitantes a buscar soluciones precarias para acceder a agua, energía y saneamiento. Según testimonios recogidos por El Pilón, la falta de legalización impide la intervención estatal y deja a la comunidad dependiente de autogestión, lo que resulta en servicios insuficientes e inseguros para sus residentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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