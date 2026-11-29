Elon Musk volvió a lanzar fuertes acusaciones contra la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), al señalar que se convirtió en una herramienta de intervención política en otros países, manipulación electoral y presunta financiación de actividades que habrían provocado numerosas muertes.

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El multimillonario respondió el 28 de noviembre a una publicación en X que cuestionaba el papel de la entidad y aseguró: “Han causado muchas muertes”.

En una nueva intervención, Musk calificó a USAID como una operación de cambio de régimen y un instrumento para promover la homogeneización global.

Sus declaraciones se produjeron en respuesta al senador republicano Eric Schmitt, de Misuri, quien pidió al Departamento de Justicia investigar el destino de los recursos de la agencia y determinar si existieron irregularidades en el manejo de los fondos destinados a la cooperación internacional.

La polémica aumentó tras la publicación de 248 registros internos de USAID, que incluyen aproximadamente 1,1 gigabytes de correos electrónicos, memorandos y videos correspondientes al periodo entre 2021 y 2024.

Entre los documentos aparecen un manual sobre desinformación, elaborado en febrero de 2021, y comunicaciones de 2022 en las que empleados habrían presionado a Facebook para retirar determinadas publicaciones.

Schmitt sostuvo que estos archivos evidenciarían presuntas irregularidades y operaciones de financiación política.

Por su parte, Musk afirmó que los programas de la agencia que realmente contribuían al bienestar de las personas continúan recibiendo recursos a través del Departamento de Estado.

Las críticas también generaron reacciones entre los demócratas. La senadora Jeanne Shaheen y el congresista Gregory Meeks cuestionaron la publicación de los documentos y advirtieron sobre una posible exposición ilegal de información personal.

USAID, creada en 1961, fue una de las principales entidades estadounidenses de cooperación internacional. Sin embargo, desde marzo de 2025, el Gobierno de Donald Trump suspendió la mayor parte de sus operaciones como parte de su política de reducción del gasto exterior.

Musk, quien lideró el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ya había calificado anteriormente a la agencia como una organización criminal y la había relacionado con la financiación de investigaciones sobre la COVID-19.

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