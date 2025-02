A la expectativa de qué pasará con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) están varios países que, así como Colombia, reciben un financiamiento importante para diferentes procesos internos.

En Colombia son varias las entidades que necesitan del financiamiento de Usaid, razón por la que hay mucha incertidumbre frente a lo que podría pasar, por ejemplo, con las investigaciones de la JEP a los exguerrilleros de las Farc.

Si bien la secretaria de prensa nacional de Trump, Karoline Leavitt, señaló que eran unos gastos “desquiciados” los de Usaid, hay revelaciones que no están claras. El Tiempo señaló que en Colombia, la financiación de la “ópera trans” a la cual hacen referencia en Estados Unidos no salió de la agencia, sino del Departamento de Estado y su buró para el hemisferio occidental.

Dice el diario que la ópera a la que hace referencia Leavitt es As ONE (Como uno), creada por Laura Kaminsky y estrenada en Brooklyn en 2014. En esta presentación artística participó la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que otorgó su beca de creación de ópera, zarzuela y opereta a esta obra para que fuera puesta en escena en Colombia.

(Vea también: Nuevo golpe bajo le daría Trump a Colombia (ayudado por Elon Musk): ya se gesta en EE. UU.)

De hecho, en ese mismo año (2021), añade el diario, la embajada de Estados Unidos en Bogotá premió el proyecto y le adjudicó recursos para su estreno en 2022.

La obra se presentó en el Teatro Libre el 16 de marzo de 2022, con la participación de los solistas Juana Monsalve y Camilo Mendoza. Esta primera fue la directora y una de las cabezas del proyecto.

Además de Colombia , esta ópera se convirtió en una de las producciones más grandes de América del Norte y se ha presentado más de 50 veces en diferentes ciudades de Estados Unidos y otras partes del mundo.

Lee También

Juana Monsalve, protagonista y productora de As One Colombia, habló en Blu Radio sobre esta obra y señaló: “Tiene dos cantantes, pero un solo personaje, que es Hanna. Y Hanna, es una mujer trans, que durante la obra descubre su identidad. Es más una ópera que narra la historia de una mujer trans; no sé si a eso le llamaría una ‘ópera trans’, pues las óperas hablan sobre una cantidad de temas distintos”.