Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

El gobierno de Estados Unidos, bajo la directriz del presidente Donald Trump, ordenó suspender todos los proyectos de ayuda internacional gestionados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid, dejando en pausa el apoyo económico a varios países, incluido Colombia.

Es decir, en un giro inesperado que podría cambiar el panorama de las relaciones internacionales, Usaid emitió una orden de suspensión inmediata de todos sus programas de ayuda exterior, incluyendo aquellos dirigidos a Colombia.

(Lea también: “¿Hay alguien de Colombia aquí?”: secretario de Estado de EE.UU. tiene al país en su radar)

Trump ordenó suspender ayuda a Colombia

Esta medida, instruida por Trump, forma parte de una pausa de 90 días en el gasto destinado a subvenciones y contratos internacionales, y podría tener un impacto devastador en varios proyectos de desarrollo.

🇺🇸 Trump suspende los donativos del USAID por 90 días. Y esperemos que lo prolongue por muchos días más, a ver si ya se les cierre el grifo a quienes se vienen de nuevo…#CuidenLaAyudaHumanitaria pic.twitter.com/MQUj254fWH — Oliver López Cano (@OliverLopezCano) January 23, 2025

El anuncio llegó este viernes a través de un cable global enviado por la Oficina de Ayuda Exterior del Departamento de Estado a todas las oficinas diplomáticas y consulares de Estados Unidos. La directriz prohíbe la publicación de nuevas solicitudes de financiamiento y paraliza cualquier tipo de contrato o subvención en curso.

Colombia, uno de los principales receptores de ayuda estadounidense en la región, queda en una posición de vulnerabilidad.

Por ejemplo, según la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, Estados Unidos se mantiene como el principal inversor histórico de Colombia. La inversión al tercer trimestre de 2024 se registró en US$4.163 millones, representando el 42% de los US$ 9.953 millones que recibió el país en ese periodo, de acuerdo con cifras del Banco de la República.

La inversión total llega a más de 15 sectores del país, entre ellos comercio, telecomunicaciones, petrolero y minero, financiero, industria manufacturera, electricidad, gas y agua, construcción, y agricultura, entre otros.

En los últimos 50 años, Colombia ha sido el mayor receptor de asistencia económica de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Según Amcham Colombia, en 2023 hubo una ayuda económica de US$740 millones, registrando un crecimiento de 9% respecto a 2022.

Si se analizan las contribuciones por sector, María Claudia Lacouture, presidente de AmCham, señaló que en el año fiscal de 2023 para paz y seguridad hubo US$225,6 millones, en asistencia humanitaria se registraron US$ 223,4 millones; para desarrollo económico se destinaron US$ 99,6 millones; US$ 85,1 millones fueron a democracia, derechos humanos y gobernanza; US$ 76,8 millones se dirigieron a programas de apoyo, US$ 21,1 millones a educación y servicios sociales; a la salud se registraron US$ 2,3 millones; y a ambiente de destinaron US$1 millón.

Según expertos, esta decisión afecta programas clave de cooperación, como aquellos relacionados con la erradicación de cultivos ilícitos, el fortalecimiento del Estado de derecho y el apoyo a comunidades vulnerables.

El presidente Trump justificó la medida como parte de una revisión integral del gasto de ayuda exterior, buscando “proteger los intereses de los contribuyentes estadounidenses”. Sin embargo, la comunidad internacional advierte que este congelamiento podría sembrar caos en los programas de desarrollo global.

(Vea también: Donald Trump sacó jugada a favor de asaltantes del Capitolio al estilo de Gustavo Petro)

Aunque no está claro si esta pausa será permanente, lo cierto es que Colombia, un aliado estratégico de Estados Unidos, verá afectada su capacidad para sostener varios proyectos fundamentales. Analistas prevén que esta decisión podría escalar tensiones diplomáticas y generar incertidumbre en los sectores más vulnerables.

Desde AmCham Colombia, hicieron un llamado urgente a defender esta cooperación bilateral y evitar recortes, pues “la asistencia de Estados Unidos ha sido clave para la seguridad, el desarrollo económico y la estabilidad social, con más de 30.000 millones de dólares invertidos en Colombia en las últimas décadas”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.