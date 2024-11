Diana Ángel jamás imaginó que se fuera a encontrar con una situación como la que vivió en el ‘reality’ de RCN, viviendo con muchos extraños. Además de ir a jugar por un millonario premio, se encontró con unos sentimientos que desarrolló por algunas personas dentro del espacio.

(Vea también: “No sé qué lo llevó a ello”: Diana Ángel, conmovida por la muerte de Juan Diego Muñoz)

Adicionalmente, no sabía que su aparición en un formato como ese tuviera tanta repercusión en redes sociales, por lo que salió y se enfrentó a miles de críticas y descontentos por parte de los televidentes.

Lo cierto es que luego de cinco meses de haber salido, reflexionó sobre lo complicado que fue superar ese momento de su vida:

“Fue muy difícil al comienzo. Yo no entendía del todo, era complejo para mí, son varios ‘relaities’: el de la casa, el que vive la gente afuera, el 24/7, el de las redes. Yo de repente no había dimensionado tanta locura. Dure dos meses deprimida, encerrada, tenía como paranoia”.

Pero lo que la ayudó a adaptarse de una manera más sencilla, fue el contacto constante con sus excompañeros de casa:

“Tenemos un grupo, nos hicimos muy amigos, nos fuimos de paseo y la pasamos delicioso. Tengo grandes afectos ahí. En cali estuve y nos vimos con Karen, con ‘La segu’ hablo siempre, con Sierra nos vimos hace poco, con ‘Pantera’ siempre me hablo y lo invito a mis cosas. Quedaron lazos muy fuertes porque pasamos un proceso muy difícil y habernos podido apoyar hizo que realmente resistiéramos casi que hasta el final”.

(Vea también: Diana Ángel contó que tuvo tres novios al mismo tiempo: “Los hice sufrir”)

Diana Ángel está en la obra de teatro ‘Las novias de Travolta’

La actriz contó que está muy emocionada por haber hecho parte de esta obra de teatro:

“Yo venía de hacer otra obra de teatro exitosa. Se terminó la temporada y Wilson García, director de la obra, me escribe y me propone: ‘Katherine Vélez, gran actriz, se va a trabajar y está ocupada, pero vamos a tener una temporada de un mes y quería saber si podías reemplazarla’. Fue un reto muy duro, pero lo acepté. Yo ya había oído muchas cosas de la obra, es un grupo que ya está, son amigas todas, lindo recibir su energía de ellas y ellas la mía. Me pareció un ejercicio interesante, empecé a ver los videos, a ensayar y cuando nos reunimos fue fácil”.

La función estará disponible los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a la misma hora y a las 8 de la noche.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.