Diana Ángel fue una de las tantas colegas y artistas colombianos que se vio afectada por la muerte de Juan Felipe Muñoz. El actor había construido una gran relación con sus colegas, que no solamente lo quería, sino que también lo admiraban por su disciplina y su pasión por la actuación.

Ángel, en una conversación con Pulzo, no dejó pasar el momento para hablar de la salud mental y la importancia de estar pendientes de la vida de los amigos:

“Yo lo conocía, nos veíamos y nos abrazábamos en cada cosa que nos encontrábamos, un ser humano maravilloso y feliz. Alguien puso en el chat y dijeron: ‘Tenemos que hacer un llamado a la salud mental y a lo que le puede pasar a un artista’. Somos muy sensibles y tenemos un trabajo muy complejo. Yo no sé qué lo llevó a ello, pero el trabajo se vuelve difícil. Uno empieza a cuestionarse: ‘¿Será que ya no sirvo para esto?’. De pronto uno puede sumergirse en una depresión de la que no es capaz de hablar. Recibir la noticia de ‘Pipe’, un hombre tan joven, de pronto en circunstancias que no tenemos muy claras, uno piensa en los amigos. Yo que hago parte de la Asociación de Actores y Actrices, ahí hablábamos de eso, de la salud mental y de cómo podemos apoyarnos“.

Dejó una importante reflexión sobre no quedarse solamente con las cosas malas que puedan pasar en la vida. La importancia de hablar, de buscar ayuda y de vivir el presente, sobre todo, pensar y tomarse el tiempo para analizar qué es lo que pasa por la mente constantemente.

