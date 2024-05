Diana Ángel es la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos’. Luego de su salida ha asistido a diferentes programas de televisión a contar su versión del ‘reality’ y su experiencia. Esta vez estuvo en Bravíssimo y destapó una regla que, en lo personal, a ella le costó bastante cumplir.

“Yo me estaba sintiendo muy abrumada y triste y la única manera que yo tengo de expresarme es componiendo. Allá no me dejaban cantar, no me dejaban escribir, no me dejaban entrar ningún instrumento“, contó en el programa de CityTV.

Ante sus declaraciones, Sandra Mazuera, la presentadora del programa, se mostró sorprendida y le preguntó: “¿No pueden cantar?”. Ella reiteró en que no y que es una regla que les cuentan antes de ingresar.

¿Por qué no se puede cantar en ‘La casa de los famosos’?

Debido a que es un ‘reality’ televisado y no se tiene absoluto control sobre la música por ser una transmisión ininterrumpida, los participantes podrían infringir derechos de autor cantando alguna canción y, por ende, la producción del programa podría entrar en problemas legales.

Ante esta situación, Ángel contó que trató de encontrar soluciones, pero que fue un proceso difícil porque ni siquiera podía escribir y eso hacía que las canciones que eran de autoría propia se le olvidaran con facilidad.

“Entonces yo empecé a preguntar si yo me podía inventar canciones dentro de la casa que sí me permitieran cantar. Entonces me tocó pedir permiso al jefe, él no me dejaba escribir, entonces me las iba aprendiendo en mi cabeza, era muy difícil”, anotó.

Sin embargo, a pesar de lo difícil del proceso, ella explicó que pudo componer cuatro canciones, entre las que están una para la casa y otra para los participantes que se empezaban a sentir tristes.

“Yo nunca vi eso como lo veían los ‘influencers’ y ellos hacen de una manera muy rápida. Como hacer su contenido, generar sus cosas. Yo fui transitando por la casa de una manera muy real, entonces mi experiencia es muy distinta a la de los demás”, concluyó la cantante y actriz.