Diana Ángel se convirtió en la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos’ por tener la votación más baja del público. A su salida habló sobre la relación que sostuvo con ‘Culotauro’, en el matutino del canal RCN.

Al preguntarle sobre si volvería a contactar a ‘Culotauro’ la actriz comentó:

“Yo creo que la realidad de allá es una y la de la vida real es otra. Yo en este momento estoy aterrizando y viendo lo que me pasó a mí, porque yo duré más tiempo que él, entonces no tengo ni idea qué está haciendo, no he hablado con él, no sé qué ha pasado en su vida”.