Por estos días hay bastante tensión en ‘La casa de los famosos’ a raíz de la eliminación de Isabella Santiago, por un hecho bochornoso que protagonizó junto a Camilo Pulgarín, Miguel Melfi y Karen Sevillano.

Sin embargo, antes del caos, hubo un momento que despertó la ‘calentura’ en el programa, el cual tiene que ver con Diana Ángel, quien, en una charla con la invitada mexicana Wendy Guevera, confesó detalles de su intimidad.

Diana Ángel y la picante confesión en ‘La casa de los famosos’

Y es que la actriz, ante la pregunta de la creadora contenido sobre si era verdad que ella era de mente abierta, confirmó que el rumor es cierto, contando algunas de sus experiencias.

“He vivido experiencias desde mi juventud. He tenido relaciones heterosexuales, con mujeres, he ido a bares swinger”, dijo.

Y añadió: “Todas mis relaciones largas han sido heterosexuales, pero me gusta tener experiencias con las chicas y con mi chico. Me gusta el trío con otra chica“.

Incluso, Diana Ángel contó que no tiene tabúes, al considerar normal hablar de todo, recalcando que tiene un hijo de 18 años que está en plena adolescencia.

“No tengo tabúes, me parece tranquilo hablar de todo y más en esta generación. Yo tengo un hijo de 18 años“, precisó.

Wendy Guevara se vio sorprendida con las declaraciones de la artista en ‘La casa de los famosos’ y se mostró impactada por la sinceridad de Ángel ante sus compañeros y las cámaras.

“La verdad, amiga, quedé fría… Hay que normalizar eso de la mente abierta, pero muy abierta”, indicó la mexicana.

Diana Ángel habló sobre su relación con ‘Culotauro’

Finalmente, sobre la relación que Diana Ángel sostuvo con Camilo Díaz en el ‘reality’ de RCN, mencionó que ‘Culotauro’ es “hermoso, especial e inteligente”, pero que nunca tuvo intimidad con él ya que el espacio no le permite ser ella misma.

“Hermoso. Era un chico muy especial, distinto, inteligente… No tuve relaciones, porque si bien me gusta la intimidad y liberarme, acá sentí que no podía ser yo misma, entonces me iba a cohibir, quisiera poder darle una intimidad a mi chico y que sepa quién soy yo. Hacer de todo. Nos dimos besos deliciosos, calentura hubo, pero se lo llevaron“, concluyó.