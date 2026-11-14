Por: El Espectador

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El vuelo número 15 de la nave espacial Starship, propiedad de SpaceX y dirigida por Elon Musk, ha logrado mantenerse durante 21 horas en órbita desde su lanzamiento, efectuado ayer. Durante este tiempo, la nave ha estado transmitiendo en vivo su recorrido alrededor de la Tierra, permitiendo a quienes siguen el proyecto observar en tiempo real los avances y condiciones del vehículo. Sin embargo, el verdadero desafío para SpaceX está programado para el regreso: en una maniobra nunca antes realizada, la compañía intenta traer de vuelta tanto la Starship como el lanzador Super Heavy al sitio exacto desde donde despegaron, un paso clave hacia la reutilización total de sus sistemas de lanzamiento orbital.

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De acuerdo con la página web de SpaceX, este intento de recuperación completa del sistema representa un avance sin precedentes para la ingeniería espacial. Si la maniobra tiene éxito, la Starship se convertirá en el primer cohete capaz de regresar íntegramente a su punto de partida y estar listo para ser utilizado nuevamente en poco tiempo, algo fundamental en el objetivo de crear una nave fiable y reusable de manera eficiente. Anteriormente, la empresa había probado componentes similares en condiciones menos exigentes, logrando aterrizajes en el mar por medio del uso de propulsores y sistemas de ubicación avanzados, eliminando la necesidad de paracaídas como en otros vehículos espaciales.

No obstante, la complejidad de este tipo de recuperación total presentó sus propios obstáculos. Durante la preparación de la maniobra, los encargados de SpaceX decidieron modificar la ruta de regreso del lanzador Super Heavy, el enorme propulsor que impulsa la Starship hasta la órbita. Por razones de seguridad, redirigieron su descenso hacia el Golfo de México en vez de intentar el aterrizaje en el sitio de lanzamiento. Este cambio culminó con un problema técnico: el lanzador explotó poco antes de tocar el agua. Tras el incidente, SpaceX informó mediante sus redes sociales que ingenieros y expertos ambientales se desplazaron al área para asegurar la recuperación del Super Heavy.

La atención se centra ahora en la maniobra decisiva: la reentrada y aterrizaje de la Starship en la Starbase, su base de lanzamiento. Según lo dicho por SpaceX en sus recientes transmisiones, la nave se prepara para ejecutar esta operación, que de concluir con éxito supondrá un hito para la industria aeroespacial y un paso hacia la próxima generación de viajes espaciales tripulados. Todos los movimientos del regreso, incluidas las maniobras críticas de desorbitación y reingreso, se están transmitiendo en vivo a través de la cuenta de X de SpaceX.

¿Cómo funciona la recuperación del sistema de lanzamiento de SpaceX Starship?

La recuperación del sistema de lanzamiento Starship implica que tanto la nave espacial como su lanzador, denominado Super Heavy, retornen al punto de partida tras completar su trayectoria orbital. No emplean paracaídas para descender, como es común en otros sistemas, sino que utilizan propulsores y sistemas de control de ubicación de alta precisión para desacelerar y aterrizar. La prueba que intenta SpaceX busca llevar ambos componentes de vuelta a la base de lanzamiento, lo que sería un avance en términos de reutilización y eficiencia para futuros lanzamientos.

¿Por qué es importante la reutilización completa de cohetes para la tecnología espacial?

La reutilización total de cohetes, como aspira SpaceX con la Starship y su lanzador Super Heavy, representa una transformación en la manera de acceder al espacio. Si se logra que ambos elementos aterricen y puedan ser usados varias veces, se reduce significativamente el costo de cada misión y se aceleran los tiempos entre lanzamientos. Esto habilitaría misiones más frecuentes y económicas, crucial para la exploración espacial y el desarrollo de tecnologías relacionadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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