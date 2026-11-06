Por: France 24

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Las principales compañías tecnológicas enfrentaron una dura jornada en los mercados tras la contundente victoria del Partido Demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, según reportes de France 24 en Español. El temor de los inversionistas se centra en la posibilidad de que el nuevo Congreso, dominado por la mayoría demócrata, impulse regulaciones más estrictas sobre el desarrollo de inteligencia artificial (IA) y restrinja la construcción de nuevos centros de datos, factores que han sido fundamentales para el crecimiento de las grandes tecnológicas.

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El Partido Demócrata recuperó el control del Senado y la Cámara de Representantes, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos proyectos de ley. Sin embargo, cualquier legislación deberá sortear el veto presidencial de Donald Trump. El resultado electoral generó nerviosismo inmediato: el índice Nasdaq registró una caída mayor al 5,5%, su mayor descenso desde abril de 2025, cuando los anuncios de aranceles por parte de Trump originaron una ola de ventas en Wall Street. Aunque algunas acciones de tecnología se recuperaron parcialmente al día siguiente, el impacto del desplome, especialmente en el sector de semiconductores, persiste.

De acuerdo con Natalia Zuazo, experta en política tecnológica y gobernanza digital, las compañías más afectadas han sido las fabricantes de semiconductores avanzados, como Nvidia y empresas surcoreanas del sector. Sin embargo, Zuazo anticipa que la baja será transitoria. Por su parte, Beatriz Busaniche, directora ejecutiva de la Fundación Vía Libre, señala que el verdadero problema no radica únicamente en el temor a una regulación, sino en una posible burbuja financiera relacionada con los negocios de estas grandes empresas tecnológicas. Además, ambos especialistas advierten que la regulación en Estados Unidos se suele definir a nivel estatal por el llamado “federalismo regulatorio”.

El triunfo demócrata también puso bajo atención la figura de los tecnomagnates como Elon Musk, que invirtió millones en apoyar candidatos republicanos, y cuyas empresas —incluyendo Tesla y SpaceX— estuvieron entre las más perjudicadas. Un tema central en las campañas fue el rechazo a los centros de datos, grandes instalaciones que procesan la información necesaria para la IA, debido a su alto consumo de recursos y escaso aporte laboral a las comunidades. Este debate no solo preocupa en Estados Unidos: según Zuazo y Busaniche, la expansión de centros de datos hacia América Latina ya es una realidad, especialmente en México, Chile y Brasil.

Mirando al futuro, las expertas coinciden en que la IA jugará un papel clave en la agenda de las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2028, aunque no se espera que pase a ser un tema prioritario de inmediato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las acciones de las tecnológicas cayeron tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos?

Las acciones de las empresas tecnológicas cayeron luego del triunfo demócrata en las elecciones de mitad de mandato debido a la expectativa de nuevas regulaciones sobre inteligencia artificial y límites a la construcción de centros de datos. Esta reacción respondió al temor de los mercados de que el nuevo Congreso, de mayoría demócrata, apruebe leyes que impacten de manera negativa en el modelo de negocio de las grandes tecnológicas, según varios analistas consultados por France 24 en Español.

¿A qué se refiere el término "federalismo regulatorio" en el contexto tecnológico de Estados Unidos?

El término “federalismo regulatorio” hace referencia a la forma en que las reglas y regulaciones se adoptan de manera diferente en cada estado dentro de Estados Unidos, en lugar de implementarse únicamente a nivel federal. En temas como la regulación de centros de datos o inteligencia artificial, esto significa que cada estado puede imponer sus propias reglas, dificultando la existencia de una regulación uniforme para todo el país, de acuerdo con la especialista Natalia Zuazo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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