Por: El Espectador

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El hummus de garbanzo, un clásico de la gastronomía del Medio Oriente, es una receta valorada tanto por su simplicidad como por el sabor que aporta a la mesa. De acuerdo con la información recopilada por El Espectador, la base para preparar este plato radica en emplear ingredientes fundamentales como garbanzos cocidos, jugo de limón, tahini —la pasta de ajonjolí característica de la región—, aceite de oliva y especias como el comino y la sal. La receta propone usar jugo de limón amarillo para mejorar el sabor y resalta que, si desea, puede añadir ajo para dar un matiz adicional al hummus.

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El proceso de preparación requiere una planificación previa: dejar los garbanzos en remojo desde la noche anterior ayuda a que se suavicen y se cocinen de manera uniforme. Se recomienda descartar el agua de remojo y cocer los garbanzos en olla de presión junto con zanahoria, cebolla, apio, hojas de laurel y tomillo, además de una cucharadita de bicarbonato y sal. Esto, según El Espectador, permite que los garbanzos se ablanden adecuadamente y que la piel se desprenda con facilidad, lo cual debe eliminarse tras la cocción junto con los vegetales usados para dar sabor, reservando una parte del agua de cocción.

Para lograr la textura cremosa que distingue a un buen hummus, la receta señala la importancia de licuar primero el jugo de limón y tahini, y luego incorporar los garbanzos y el ajo de manera progresiva. El aceite de oliva, el comino y la sal son añadidos posteriormente, mientras que la incorporación gradual del agua de cocción —o cubos de hielo, como recomienda el chef Maksut Aşkar citado— es el paso decisivo para conseguir una mezcla suave y sedosa.

En la cocina levantina —región del Mediterráneo oriental— las salsas como el hummus, el baba ganoush (crema de berenjena asada) y el tabbouleh (mezcla entre salsa y ensalada con perejil y trigo bulgur) juegan un rol fundamental, ya que suelen acompañarse con pan pita o pan árabe, actuando como complemento ideal en cualquier comida de la región. El tradicional hummus se sirve decorado con garbanzos, aceite de oliva y especias como páprika, comino o za’atar, donde cada pequeño detalle contribuye a una experiencia gastronómica enriquecedora y tradicional.

¿Cómo hacer hummus de garbanzo auténtico del Medio Oriente?

Para preparar un hummus auténtico, debe remojar los garbanzos la noche anterior y cocinarlos con zanahoria, cebolla, apio, hojas de laurel, tomillo, bicarbonato y sal. Una vez cocidos y sin piel, licúelos junto con jugo de limón, tahini y ajo opcional. Añada aceite de oliva, comino y sal, y agregue agua de cocción o hielo hasta lograr una textura cremosa.

¿Qué es el tahini y por qué es importante en el hummus?

El tahini es una pasta elaborada a base de semillas de ajonjolí (sésamo) molidas. Es clave en el hummus porque aporta cremosidad y un sabor distintivo, que junto al limón y al ajo crea el perfil gustativo típico del plato, según lo explica El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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