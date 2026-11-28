Por: El Espectador

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Las empanadas de trigo son uno de los bocados emblemáticos de la gastronomía colombiana, especialmente cuando se acompañan de un ají acevichado, como se recomienda en la receta divulgada por El Espectador. Esta preparación destaca por su mezcla de ingredientes sencillos y un proceso que, aunque requiere algo de tiempo, resulta accesible para quienes deseen probar sabores tradicionales.

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De acuerdo con la información citada por El Espectador, para elaborar la masa se necesitan 500 gramos de harina de trigo, 5 gramos de sal, 5 gramos de azúcar y 50 gramos de mantequilla, disueltos en unos 200 mililitros de agua caliente hasta integrar totalmente. El paso inicial consiste en mezclar estos componentes y amasar durante diez minutos antes de tapar y llevar a refrigeración. La masa se divide después en porciones de 45 gramos, que se estiran y se rellenan.

El relleno es generoso y combina sabores: 500 gramos de carne molida y media pechuga de pollo cocida son los protagonistas. Las verduras —como cebolla cabezona, pimentón, cebolla larga y ajo— se sofríen en aceite y se condimentan con comino, sal y pimienta. Luego se suma la carne molida y, tras alcanzar la cocción deseada, se añade el pollo desmechado, dos cucharaditas de pasta de tomate y de nuevo pimienta y sal, para un toque final en la sartén. Cuando el guiso está frío, se procede al armado. Los bordes se cierran y se les hace el característico 'repulgue', antes de freírlas en suficiente aceite hasta que estén doradas y puedan escurrirse sobre papel absorbente.

La historia de la empanada tiene raíces profundas: según el relato citado por El Espectador, su popularidad inicial se dio en España durante la época de las invasiones árabes. Los españoles, tras observar la practicidad de este plato (entonces conocido como “esfigha” o “fatay” y preparado con cordero y especias), lo adoptaron en su cocina. En Colombia, con el paso del tiempo, la empanada adquirió identidad propia: actualmente se encuentran versiones de huevo, pipián, antioqueñas, cambray, y las infaltables de carne, pollo y queso, todas acompañadas idealmente con ají.

Este breve acercamiento no solo invita a preparar una receta, sino que pone en contexto la evolución y diversidad de un plato que llegó desde lejos y encontró un lugar central en la dieta colombiana, variando según la región y el gusto de cada hogar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo hacer empanadas de trigo colombianas paso a paso?

Para preparar empanadas de trigo al estilo colombiano, usted debe empezar con la masa: mezcle harina de trigo, sal, azúcar y mantequilla disuelta en agua caliente, amase, refrigere y divida en porciones. El relleno se compone de carne molida y pollo con verdura y especias, sofreído y dejado enfriar antes de armar. Finalmente, rellene, cierre, fría hasta dorar y sirva con ají.

¿Cuál es el origen de las empanadas y cómo llegaron a Colombia?

Según la información divulgada por El Espectador, las empanadas alcanzaron popularidad en España durante las invasiones árabes, inspiradas en la “esfigha” o “fatay” de origen árabe. Su adopción en Colombia derivó en numerosas variantes regionales, adaptadas a los ingredientes y gustos locales, convirtiéndolas en un plato fundamental de la cocina nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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