Por: Noticiero 90 minutos

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El arroz navideño es una opción culinaria que llama la atención por su combinación de sabores dulces y salados, convirtiéndose en un acompañamiento predilecto para las festividades de diciembre. Según la información de Noticiero 90 Minutos, este plato presenta una versión innovadora al incorporar Coca-Cola en la receta, lo que le proporciona un matiz dulce y una textura diferente, ideal para destacar en la mesa durante la Navidad.

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La preparación de este arroz es sencilla y accesible para cualquier persona que desee experimentar nuevos sabores en la cocina. De acuerdo con la receta, el contraste se logra gracias a ingredientes como almendras y nueces, que aportan crocancia, y la tocineta dorada, que agrega profundidad y un sabor inconfundible. El cabello de ángel, que es un tipo de pasta muy fina, añade una textura novedosa, mientras que el maíz dulce refuerza el toque azucarado sin que el plato pierda su equilibrio.

La receta, pensada para entre cuatro y seis personas, enumera los ingredientes necesarios y detalla cada paso del proceso. Se inicia dorando la tocineta en una olla, reservando parte de la grasa soltada para aprovechar su sabor luego. En esa misma grasa, se dora el cabello de ángel con mantequilla antes de incluir la cebolla y el ajo picados, que se sofritan hasta que estén transparentes y aromáticos. Posteriormente se añade el arroz lavado, permitiendo que absorba los aromas del sofrito y el cabello de ángel.

El toque diferencial llega al verter la Coca-Cola junto con el agua, sal y pimienta, permitiendo que el arroz tome un tono levemente caramelizado mientras se cocina a fuego medio. Apenas el líquido se reduce, se incorpora el maíz y la tocineta previamente dorada; el arroz sigue cocinándose tapado hasta alcanzar el punto deseado de cocción. Simultáneamente, en una sartén aparte, se doran las almendras y nueces en mantequilla, para después agregarlas delicadamente al arroz y dejarlo reposar antes de servir.

Este arroz navideño resalta como una guarnición versátil para platos principales de carne, pollo o cerdo, y se convierte en una alternativa interesante para compartir en las celebraciones de fin de año, según lo reportado por Noticiero 90 Minutos.

¿Cómo hacer arroz navideño con Coca-Cola paso a paso?

Para hacer arroz navideño con Coca-Cola, primero se debe dorar la tocineta y reservarla, utilizando parte de la grasa para dorar el cabello de ángel con mantequilla. Luego se añaden cebolla y ajo picados, y finalmente el arroz, que se mezcla para absorber los sabores. Después, se agrega Coca-Cola, agua, sal y pimienta; se deja cocinar y, al reducir el líquido, se incorporan maíz y tocineta. Finalmente, se suman nueces y almendras doradas, y se deja reposar antes de servir.

¿Para cuántas personas alcanza la receta de arroz navideño con Coca-Cola?

La receta publicada por Noticiero 90 Minutos está calculada para rendir entre cuatro y seis porciones, lo que la hace perfecta para compartir en una cena familiar o en encuentros propios de las celebraciones navideñas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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