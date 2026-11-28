Por: El Espectador

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Durante mucho tiempo, la fruta ha sido vista con recelo cuando se trata de perder peso, principalmente debido a su contenido de fructosa. Sin embargo, reducir el valor de la fruta únicamente a la fructosa ignora su importante aporte nutricional. De acuerdo con la información citada, la fruta no solo contiene fructosa, sino también agua, fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes y compuestos bioactivos que la convierten en un alimento esencial para complementar la dieta diaria. Específicamente, la fibra que poseen favorece el bienestar intestinal, contribuye a la sensación de saciedad y ayuda a regular la absorción de azúcares de manera más lenta y sostenida.

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Esto no significa que la fruta deba consumirse sin ningún tipo de límite. Como ocurre con cualquier alimento, la cantidad es un factor fundamental y debe ajustarse a las necesidades individuales. Además, se recomienda priorizar el consumo de fruta en su forma entera. Según indica el texto, licuar o exprimir la fruta altera su estructura natural y hace que los azúcares estén más disponibles, lo que en los jugos se clasifica como "azúcares libres". Al estar en esta forma líquida, estos azúcares se absorben con más rapidez, desencadenando respuestas de glucosa e insulina distintas a las que se producen cuando se consume la fruta entera, cuyos componentes y fibra permiten una digestión más pausada. Además, es fácil consumir varias porciones en un solo vaso de jugo, incrementando la cantidad ingerida sin darse cuenta.

Por estas razones, no se debe eliminar la fruta de la alimentación por temor a aumentar de peso. Lo más recomendable es incluir distintas variedades de frutas diariamente, preferir su versión entera, respetar las porciones apropiadas y llevar una alimentación equilibrada. El aumento de peso no depende de un solo alimento, sino del balance de todos los hábitos y del equilibrio energético a lo largo del tiempo. Factores como la actividad física, el descanso, la calidad de la dieta y la constancia tienen el mismo peso en el proceso de mantener un peso saludable. De acuerdo con la información, no hay que temerle a la fruta, sino aprender a comer mejor, alejándonos de restricciones innecesarias y apostando por el equilibrio en la alimentación.

¿Por qué es mejor comer fruta entera que en jugo para la salud y el peso?

La fruta entera conserva su estructura y fibra natural, lo que produce una digestión más lenta, sensación de saciedad y absorción gradual de los azúcares. En cambio, los jugos contienen azúcares libres que se absorben rápidamente, pueden generar picos de glucosa y facilitan el consumo excesivo sin percibirlo, lo que puede influir en el control del peso.

¿El consumo de fruta puede afectar negativamente la pérdida de peso?

No necesariamente. Según el texto, la fruta, consumida en la cantidad adecuada y como parte de una alimentación equilibrada, no es responsable directa del aumento de peso. El incremento de peso depende de los hábitos generales, el balance energético, la calidad de la dieta, el descanso y la actividad física.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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