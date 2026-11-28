Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La gastronomía mexicana es reconocida mundialmente no solo por sus sabores intensos, sino también por la variedad y versatilidad de sus platos. Un claro ejemplo de esto son las fajitas de cerdo con champiñones, una preparación que, de acuerdo con El Espectador, combina ingredientes tradicionales y técnicas sencillas para obtener un resultado lleno de sabor. Este plato se elabora a partir de carne de cerdo cortada en tiras, que se saltea en aceite caliente junto con cebolla cabezona, pimentón rojo y verde, champiñones y salsa inglesa, permitiendo que los sabores se integren en apenas unos minutos.

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Según la receta publicada por El Espectador, la preparación toma alrededor de 15 minutos, y la cocción, aproximadamente 20 minutos, rindiendo cerca de cinco porciones. Se recomienda sellar la carne por tandas, para lograr un buen dorado sin que pierda jugosidad. Posteriormente, se aderezan los vegetales con un poco más de sal y se agregan al sartén. Una vez dorados, se incorporan los champiñones y la salsa inglesa, cocinando brevemente hasta que los hongos tomen sabor. Finalmente, se sirve la mezcla caliente acompañada por tortillas, frijol refrito, crema agria (‘sour cream’) y guacamole, permitiendo que cada comensal elabore sus propios tacos al gusto.

Esta receta destaca por la incorporación del champiñón, cuyo origen es particularmente interesante. De acuerdo con El Espectador, la palabra “champiñón” proviene del latín ‘campinio’ o ‘campinionis’, haciendo referencia a un comestible de campo llano. El cultivo de este hongo se remonta a Francia en el siglo xvii, circunstancia que le ha valido también el nombre de “champiñón de París”. En Colombia, el cultivo de champiñones inició hace unos 50 años gracias a la gestión del alemán Alfredo Beck, especialmente en la Sabana de Bogotá. Además de su aporte culinario, se reconoce que este hongo favorece la regulación de los niveles de azúcar y presión arterial, y fortalece el sistema inmune.

Con una historia que une tradición europea y adaptación local, las fajitas de cerdo con champiñones ilustran cómo los ingredientes viajan y se transforman en propuestas gastronómicas que conquistan paladares, siempre apoyados en el rigor y la claridad de fuentes como El Espectador.

¿Cómo hacer fajitas de cerdo con champiñones y qué ingredientes son indispensables?

Para preparar fajitas de cerdo con champiñones, según El Espectador, usted necesita carne de cerdo, aceite, cebolla cabezona, pimentón rojo y verde, champiñones, salsa inglesa y sal. La receta recomienda acompañarla con tortillas, frijol refrito, crema agria y guacamole.

¿Cuál es el origen del cultivo de champiñones y para qué sirve este alimento?

Según El Espectador, el cultivo del champiñón comenzó en Francia en 1650 y se expandió a Colombia hace aproximadamente cinco décadas, siendo impulsado por Alfredo Beck en la Sabana de Bogotá. Este alimento ayuda a regular el azúcar, la presión arterial y fortalece el sistema inmune.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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