En medio de los anuncios del Gobierno de Abelardo de la Espriella, Colombia y Francia firmaron un acuerdo bilateral de cooperación técnica para impulsar la modernización del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá tomando como referencia operativa al aeropuerto París-Charles de Gaulle.

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La suscripción del documento ocurrió este 17 de noviembre de 2026 en la sede central de la Aeronáutica Civil en Bogotá, entre esta entidad y su homóloga francesa DGAC.

El acto protocolario contó con altas autoridades del sector aéreo colombiano y una delegación diplomática encabezada en representación del embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, firmante oficial.

Mediante esta alianza técnica, ambas naciones buscan elevar los estándares operativos de la terminal capitalina aprovechando la experiencia europea acumulada en la administración eficiente de centros aéreos altamente congestionados.

Según detalla el documento divulgado, “el modelo francés en la gestión de mega aeropuertos de alta densidad, como París-Charles de Gaulle, servirá como referente técnico clave para maximizar la capacidad”.

Dicha transferencia de conocimientos apunta directamente a optimizar las operaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado y reorganizar el espacio aéreo en los nodos críticos de Bogotá y Medellín.

De este modo, la cooperación respalda directamente la hoja de ruta actual de la Aerocivil, enfocada en transformar operativamente y modernizar toda la red aeroportuaria del país.

El nuevo instrumento jurídico sustituye formalmente el Memorando de Cooperación firmado el 23 de septiembre de 2015, actualizando así una relación bilateral aeronáutica que supera ya una década continua.

Con este relevo normativo, las autoridades pretenden adaptar la aviación civil colombiana hacia desafíos tecnológicos contemporáneos que anteriormente carecían de prioridad dentro del marco bilateral suscrito hace once años.

El convenio estructura sus acciones mediante cinco ejes estratégicos definidos para transformar la operación aérea nacional: seguridad y ciberseguridad, industria e innovación aeronáutica, y servicios a la navegación aérea.

Adicionalmente, el plan incorpora líneas específicas sobre infraestructura y digitalización aeroportuaria, junto con el desarrollo regulatorio para integrar aeronaves no tripuladas o drones dentro del tránsito aéreo comercial.

En materia de protección digital, las entidades trabajarán en el blindaje integral de infraestructuras críticas y sistemas informáticos estratégicos frente a eventuales amenazas cibernéticas contra el transporte aéreo colombiano.

Por otro lado, el eje de industria e innovación aeronáutica impulsará el desarrollo tecnológico conjunto y la adopción de soluciones operativas de avanzada para el sector colombiano.

Respecto a la navegación aérea, los equipos técnicos revisarán procedimientos operativos actuales para fortalecer el control del espacio aéreo nacional y agilizar flujos de aterrizajes y despegues en horas pico.

El componente aeroportuario abarca tareas conjuntas de planificación, certificación y modernización tecnológica de las terminales colombianas, buscando reducir demoras operacionales y mejorar la eficiencia general en tierra y aire.

Sobre el auge de los drones, el convenio contempla crear un marco normativo robusto y protocolos técnicos claros para garantizar su convivencia segura con las operaciones comerciales tripuladas.

“Esta actualización representa un salto cualitativo frente al marco de 2015, al incorporar de manera prioritaria frentes tecnológicos emergentes como la ciberseguridad defensiva, la automatización aeroportuaria y la gestión normativa de drones”, indica el texto sobre los cambios.

El acuerdo para El Dorado contempla igualmente fortalecer el talento humano mediante programas especializados dirigidos a controladores aéreos, inspectores de seguridad e ingenieros vinculados al sector aeronáutico civil en todo el país.

Estas capacitaciones de alto nivel contarán con la articulación académica directa entre la prestigiosa Escuela Nacional de Aviación Civil de Francia (ENAC) y el Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA).

Paralelamente, la Dirección General de la Aerocivil adelantó encuentros estratégicos con representantes de la industria aeronáutica francesa para evaluar tecnologías avanzadas en vigilancia radar, gestión de tránsito y navegación satelital.

Para asegurar la ejecución efectiva del pacto, ambas instituciones designarán coordinadores oficiales durante los próximos 30 días, quienes estructurarán los distintos proyectos específicos mediante anexos técnicos de carácter vinculante.

Gracias a este esquema organizativo, ambas autoridades aeronáuticas podrán monitorear avances concretos, definir prioridades técnicas por etapas y evaluar resultados medibles en cada terminal aérea priorizada colombiana.

Posteriormente, la Aerocivil presentará el plan de trabajo inicial en los próximos meses y proyectará la realización de la primera cumbre oficial de seguimiento bilateral durante el año 2027.

Las partes precisaron que “el instrumento tendrá una vigencia de cinco años, prorrogables, y no genera compromisos financieros para el Estado”, enfocándose estrictamente en asistencia e intercambio técnico especializado.

Esta cooperación técnica complementa las relaciones aerocomerciales vigentes entre ambos países, respaldando la conectividad aérea directa que operan actualmente compañías como Air France y Avianca entre Bogotá y la capital francesa.

De esta manera, Colombia busca incorporar estándares internacionales probados en París para descongestionar su principal terminal aérea, modernizar los controles tecnológicos y responder al crecimiento sostenido de pasajeros y carga.

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