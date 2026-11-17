Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Seis negocios de Ibagué tuvieron que cerrar de manera temporal sus puertas después de ser sorprendidos por las autoridades superando los niveles de ruido permitidos. Esta acción se llevó a cabo durante una serie de operativos de control que se realizaron en diferentes sectores de la ciudad durante el pasado fin de semana festivo. Según información divulgada, la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Ibagué ejecutaron estos procedimientos en cumplimiento de la Ley 2450 de 2025, normativa que es conocida como la Ley Anti Ruido. Esta ley contempla medidas para controlar los ruidos que amenazan el bienestar y la convivencia de los ciudadanos.

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Además del cierre de los establecimientos, durante las intervenciones se reportó la aprehensión de un menor de edad por porte de estupefacientes y también la incautación de sustancias psicoactivas. Este hecho evidencia el carácter integral de los operativos, que no solo se enfocan en el aspecto ambiental, sino también en la seguridad y la legalidad dentro de estos espacios comerciales.

De acuerdo con Helena Calle, directora de Justicia, estos operativos son el resultado de un trabajo conjunto entre la Policía Metropolitana de Ibagué y la Secretaría de Seguridad. Según Calle, las actividades de inspección continuarán en distintas zonas de la ciudad con el fin de identificar incumplimientos a la Ley 2450 de 2025 y responder a comportamientos que puedan afectar el descanso de los residentes.

La administración municipal aprovechó para hacer un llamado tanto a los comerciantes como a los ciudadanos en general, instándoles a respetar los límites de ruido establecidos y a cumplir con las normas de convivencia. La intención detrás de estos controles es garantizar que el desarrollo de actividades económicas no se convierta en un problema para los habitantes de las áreas intervenidas, asegurando así un ambiente armonioso en las zonas residenciales.

Las fuentes principales de esta información son declaraciones oficiales de la administración municipal y la Policía Metropolitana de Ibagué, sin incluir datos de medios externos.

¿Qué dice la Ley Antirruido 2450 de 2025 sobre los límites de ruido en Ibagué?

La Ley 2450 de 2025, conocida como Ley Antirruido, es una normativa que establece parámetros específicos para regular los niveles de ruido en espacios comerciales y residenciales, con el propósito de proteger la tranquilidad y la convivencia. Según lo informado en las intervenciones realizadas en Ibagué, el incumplimiento de estos límites puede conllevar sanciones como el cierre temporal de los establecimientos infractores.

¿Por qué se realizan operativos para controlar el ruido en los establecimientos de Ibagué?

Los operativos buscan asegurar que los establecimientos comerciales no sobrepasen los niveles de ruido permitidos, ya que el exceso puede afectar negativamente el descanso y la calidad de vida de los residentes. Así lo indicaron autoridades locales y la directora de Justicia, quienes resaltaron que estos controles forman parte del compromiso por mantener la convivencia y la seguridad en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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