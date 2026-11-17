Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El homicidio de Héctor Fabián Téllez, conocido como ‘el Gemelo Téllez’ o alias ‘Pepe’, ha sacudido a Ibagué tras los detalles revelados por la Policía Metropolitana. Téllez, de 43 años, falleció la madrugada del domingo 15 de noviembre en un hecho ocurrido alrededor de las 4:00 de la mañana, cuando sostuvo un enfrentamiento con otro hombre en la calle 23 con carrera Sexta. Según el informe entregado por la Policía, el origen de la discusión estaría vinculado al consumo de bebidas alcohólicas, así como a diferencias personales entre los implicados. Durante la riña, Téllez fue herido en el tórax con lo que se presume fue un pico de botella, un elemento cortopunzante.

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Tras este ataque, Téllez fue trasladado de manera urgente al Hospital San Francisco, pero lamentablemente perdió la vida por la severidad de la herida. De acuerdo con la misma fuente, la otra persona involucrada en el altercado también habría presentado lesiones en la cabeza, aunque no se indicaron mayores detalles sobre su estado de salud posterior. La Policía Metropolitana capturó a Luis Camilo Arcila Sastre, conocido como alias ‘Peluche’, señalado como el presunto responsable del ataque. Arcila Sastre ya contaba con anotaciones judiciales previas como indiciado, específicamente en procesos por violencia intrafamiliar y lesiones personales.

Por su parte, la institución policial informó que Héctor Fabián Téllez también tenía antecedentes como indiciado en diferentes procesos judiciales, incluyendo daño en bien ajeno, violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes, hurto y lesiones personales. Tanto la víctima como el capturado compartían historial con las autoridades, lo que ha sido un elemento destacado en las primeras pesquisas.

En medio de la investigación de este homicidio, surgió otro hecho violento en el barrio La Esperanza, donde dos sujetos que se movilizaban en motocicleta habrían disparado contra la ventana de una vivienda usando un arma traumática. Según la información manejada por las autoridades, se analiza una posible conexión entre este ataque y el asesinato de Téllez, pues familiares tanto de la víctima como del capturado residen en el mismo sector. Los investigadores buscan establecer si alguna relación entre los eventos realmente existe, aunque hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial que estos hechos estén vinculados.

Las diligencias judiciales sobre la muerte de Téllez quedaron bajo la responsabilidad del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que continúa recopilando pruebas y testimonios para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados en este caso que mantiene en expectativa a la ciudad.

¿Qué antecedentes judiciales tenían Héctor Fabián Téllez y Luis Camilo Arcila Sastre?

De acuerdo con la información suministrada por la Policía Metropolitana, tanto Héctor Fabián Téllez como Luis Camilo Arcila Sastre, alias ‘Peluche’, tenían anotaciones como indiciados en varios procesos judiciales. Téllez figuraba en casos por daño en bien ajeno, violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes, hurto y lesiones personales; mientras Arcila Sastre era señalado en investigaciones por violencia intrafamiliar y lesiones personales.

¿Cuál es la relación entre el ataque en La Esperanza y el homicidio de ‘el Gemelo Téllez’?

Las autoridades investigan si existe un vínculo entre el ataque con arma traumática a una vivienda en el barrio La Esperanza y el homicidio de Héctor Fabián Téllez. La sospecha se basa en que familiares de tanto la víctima como el presunto responsable residen en el mismo sector, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que ambos hechos tengan relación directa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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