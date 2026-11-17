Por: Noticiero 90 minutos

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Los jefes de hogar afectados por el sismo que ocurrió el 10 de agosto en Cali tienen la posibilidad de reclamar un apoyo económico de 1.050.000 pesos colombianos. Esta ayuda está dirigida exclusivamente a quienes fueron damnificados por la emergencia, de acuerdo con la información oficial divulgada por la Administración Distrital. Es importante destacar que el plazo para hacer el cobro de este beneficio vence este martes 17 de noviembre, por lo que las autoridades insisten en que quienes aún no han accedido al auxilio acudan cuanto antes.

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El pago del auxilio se realiza en los puntos autorizados de GANE-SuperGIROS, una red de establecimientos en distintas zonas de Cali. En total, hay disponibles 85 puntos habilitados para que los beneficiarios puedan acudir a retirar el apoyo económico, siempre y cuando cumplan con los requisitos definidos. De acuerdo con la Alcaldía de Cali, estos lugares funcionan en dos jornadas: en las mañanas, desde las 8:00 a. m. hasta el mediodía, y en las tardes, de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

Según el último balance entregado por la Administración Distrital, y con corte al 14 de noviembre, ya son 16.685 los jefes de hogar que han recibido este apoyo. De ese total, 7.391 personas hicieron el retiro a través de los puntos de GANE-SuperGIROS, mientras que otros 9.294 recibieron el dinero mediante consignación bancaria por la aplicación MOVii. Estos datos muestran el alcance que ha tenido la medida y la importancia de que los beneficiarios aún pendientes realicen su trámite en los plazos establecidos.

Este respaldo económico forma parte de las acciones coordinadas entre la Alcaldía de Cali y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el objetivo de brindar atención a quienes resultaron damnificados por el sismo. Es fundamental recordar que el procedimiento para reclamar el dinero es completamente gratuito. Finalmente, las autoridades locales reiteraron el llamado para que las personas beneficiadas no dejen pasar la fecha límite y aprovechen este apoyo estatal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En dónde se puede cobrar el apoyo económico para damnificados del sismo en Cali?

El apoyo económico destinado a los damnificados del sismo de Cali puede cobrarse en cualquiera de los 85 puntos habilitados de GANE-SuperGIROS, distribuidos en diferentes sectores de la ciudad. Las jornadas de atención en estos puntos son en la mañana de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y en la tarde de 2:00 p. m. a 5:00 p. m., según informes de la Alcaldía de Cali.

¿Hasta cuándo hay plazo para reclamar el apoyo económico por sismo en Cali?

De acuerdo con la información de la Administración Distrital, quienes hayan sido registrados como damnificados por el sismo del 10 de agosto en Cali tienen plazo para reclamar el apoyo económico hasta el martes 17 de noviembre. Después de esta fecha, el beneficio ya no podrá retirarse y las autoridades insisten en que el trámite es gratuito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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