La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó este viernes la suspensión nacional de despegues que paralizó durante cuatro horas las salidas en los aeropuertos del país debido a una repentina interrupción en los sistemas de comunicaciones, un suceso que generó miles de retrasos y cuyas repercusiones operativas tardarán varios días en normalizarse por completo.

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En una rueda de prensa conjunta ofrecida en la Casa Blanca, la administración del presidente Donald Trump descartó tajantemente que el incidente estuviera relacionado con un ataque terrorista o con la caída de los servicios de Microsoft registrada el jueves. El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó la reapertura del espacio aéreo, aunque advirtió que el tráfico aéreo requerirá un esfuerzo logístico prolongado para sanear la acumulación de incidencias. “Vamos a intentar trasladar tantos de esos aviones como podamos esta noche, si contamos con suficientes tripulaciones para realizar esos vuelos. Si no, empezaremos mañana por la mañana”, declaró el funcionario.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, buscó llevar tranquilidad a la opinión pública al asegurar que los pasajeros nunca corrieron peligro. “El público nunca estuvo en peligro durante este proceso. Nunca hubo vidas en riesgo. Todos sus seres queridos están a salvo”, recalcó, y zanjó con firmeza ante los rumores iniciales: “Esto no es otro 11S”.

En cuanto a las causas técnicas del colapso, Duffy explicó que los sistemas de telecomunicaciones analógicos de la FAA sufrieron una severa sobrecarga de datos que desencadenó inconsistencias en la información transmitida por sus enrutadores, obligando a los operadores a apagar preventivamente la red. El secretario admitió que no anticipaban un corte de esta magnitud e instó al Congreso a aprobar de manera urgente un paquete de fondos de emergencia para reformar y modernizar la infraestructura del sistema de control aéreo, advirtiendo que este tipo de fallas podrían repetirse si no se asignan los recursos necesarios.

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El impacto del apagón tecnológico y de comunicaciones se tradujo en más de 10.000 retrasos y al menos 4.700 cancelaciones de vuelos en todo el territorio estadounidense, según los registros de FlightRadar, afectando de manera directa las operaciones de transporte de pasajeros, correo y mercancías de aerolíneas y empresas de envíos como FedEx y UPS. Aunque algunos vuelos internacionales hacia Europa y Asia lograron despegar por no requerir el sobrevuelo del territorio continental, la acumulación de retrasos alterará la movilidad durante el fin de semana. Cabe destacar que este episodio constituyó apenas la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va del siglo, precedida únicamente por los atentados del 11 de septiembre de 2001 y por el fallo en el sistema de avisos a pilotos ocurrido en enero de 2023.

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