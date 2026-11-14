Carlos Andrés Oyola Tovar, el hombre señalado de participar en un supuesto plan para alterar los resultados de las elecciones presidenciales desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), arrastra un historial de cuestionamientos que se remonta a varios años antes de su llegada a esa entidad. Su nombre aparece relacionado con presuntas irregularidades en instituciones educativas y un intento de fraude a una compañía de transporte terrestre.

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El caso que hoy lo tiene privado de la libertad está relacionado con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), cuyos sistemas informáticos habrían sido vulnerados para modificar información académica.

Sin embargo, los antecedentes que recoge Semana muestran que no sería la primera vez que Oyola quedaba bajo sospecha por asuntos relacionados con el manejo de plataformas digitales.

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Nacido en Neiva, Huila, el ingeniero de sistemas logró acercarse a distintos círculos políticos y sociales de su región. Trabajó en la unidad de trabajo legislativo del entonces senador liberal Rodrigo Villalba Mosquera, actual gobernador del departamento, y posteriormente llegó a la DNI, donde estuvo vinculado a labores de tecnología.

Su cercanía con figuras políticas también hizo parte de la imagen que proyectaba en su entorno. Según los testimonios recogidos por Semana, Oyola mostraba fotografías junto a Gustavo Petro, algunas tomadas durante viajes y encuentros relacionados con el Gobierno. Incluso habría ofrecido puestos en entidades públicas y solicitado hojas de vida a personas conocidas en Neiva.

Juez envió a la cárcel al exfuncionario de la DNI

La decisión se conoció el viernes 13 de noviembre, cuando un juez 37 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá ordenó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario. La determinación se tomó dentro del proceso que adelanta la Fiscalía por las presuntas irregularidades informáticas en la UNAD.

Durante la audiencia, el juez consideró que existía riesgo de fuga y peligro para el desarrollo de la investigación. Entre los aspectos que tuvo en cuenta estuvo la condición de servidor público que tenía Oyola. Por esa razón, dispuso que permaneciera recluido mientras avanza el proceso penal.

La Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático agravado, daño informático agravado, obtención de documento público falso y fraude procesal. Según la hipótesis del ente acusador, habría servido de enlace entre personas con acceso a las plataformas de la universidad y estudiantes que buscaban beneficiarse de las modificaciones en sus registros académicos.

Oyola no aceptó los cargos. La medida de aseguramiento tampoco significa que haya sido declarado culpable: su responsabilidad deberá establecerse durante el proceso judicial.

Los señalamientos que surgieron en instituciones educativas

Uno de los primeros antecedentes mencionados corresponde a la Universidad Surcolombiana, donde Oyola trabajó en la Facultad de Ingeniería. En esa institución, según los testimonios conocidos por Semana, su nombre fue relacionado con supuestas modificaciones de calificaciones en algunas facultades. No obstante, el medio señala que esos comentarios circulaban entre personas de la universidad sin que se hubieran formalizado públicamente las respectivas quejas.

Su paso por la Corporación Universitaria del Huila (Corhuila) también dejó cuestionamientos. Oyola estudió allí dos semestres de Ingeniería de Sistemas, pero no terminó el programa. Un docente consultado por Semana aseguró que habría intentado acercarse al área de tecnologías de la información y que, entre sus propuestas, estaba copiar el sistema académico de la institución.

“Quiso hacer muchas cosas en la Corhuila porque tiene mucha habilidad para convencer a los directivos, quienes quisieron que se vinculara al área de Tecnologías de la Información, pero, afortunadamente, no lo permitimos”, relató el profesor al medio.

El docente también cuestionó la manera en que Oyola se presentaba ante otras personas y sostuvo que, a su juicio, tenía facilidad para convencerlas de entregarle credenciales de acceso a sistemas informáticos. Estas declaraciones hacen parte de los testimonios recopilados por Semana y no constituyen, por sí solas, una decisión judicial sobre esos episodios.

El caso de la UNAD y el intento de fraude a una transportadora

El episodio que desembocó en su captura está relacionado con la UNAD. Según la información publicada por Semana, Oyola habría intervenido los sistemas de la institución y obtenido de manera irregular respuestas de un examen de admisión de un concurso de méritos. Un comunicado de la universidad citado por el medio hizo referencia a 22 estudiantes detectados en medio de las irregularidades.

La investigación también apunta a posibles alteraciones de su propio historial académico. En un antecedente conocido por Noticias Caracol, se indicó que una profesora encontró inconsistencias en las calificaciones que habría utilizado para avanzar en una especialización y una maestría. El caso derivó en un proceso por presuntos delitos informáticos y otras conductas relacionadas con la documentación académica.

Pero las universidades no serían las únicas entidades afectadas por sus presuntas maniobras. Semana también reconstruyó un episodio relacionado con una empresa de transporte terrestre del Huila, en el que Oyola habría intentado vulnerar la seguridad de su plataforma para comprar tiquetes a precios muy inferiores a los habituales.

La maniobra, según los funcionarios de la compañía consultados por el medio, consistía en adquirir pasajes por 5.000 pesos para después revenderlos por un valor tres veces mayor. La empresa habría advertido el intento de fraude, aunque sus trabajadores manifestaron no entender qué ocurrió con la investigación que llegó a conocimiento de la Fiscalía.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.