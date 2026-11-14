Esteban Santos, hijo menor del expresidente Juan Manuel Santos, volvió a ser blanco de comentarios en redes sociales por las condiciones en las que prestó servicio militar hace 14 años.

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(Vea también: Juan Manuel Santos cuestiona la estrategia de seguridad de Abelardo de la Espriella tras décimo aniversario del Acuerdo de Paz)

Los cuestionamientos surgieron después de que criticara (sin nombrarlo) al presidente Abelardo de la Espriella por aparecer con prendas del Ejército durante la presentación de los resultados de una operación militar. Ante los señalamientos, publicó un video en Instagram en el que contó cómo fue su experiencia y respondió a las versiones sobre supuestos privilegios.

«Estos días me volví tendencia en redes sociales y me han dado palo por mi paso por el Ejército cuando presté servicio hace 14 años. Me han dicho de todo: ‘soldado de chocolate, soldado de porcelana, soldado de mentiras, que me daban comida especial, que me llevaban langosta a la cama, que dormía en la casa de los generales’. Me han dicho de todo», expresó.

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La controversia revivió comentarios sobre su permanencia en el Fuerte Militar de Tolemaida, donde cumplió con el servicio obligatorio durante el Gobierno de su padre. Entre las versiones que circularon en redes sociales aparecieron señalamientos sobre supuestas condiciones diferentes a las de otros soldados, especialmente en materia de alimentación, alojamiento y seguridad.

Frente a esas afirmaciones, Esteban Santos explicó que su ingreso al Ejército fue una decisión personal y negó que hubiera obedecido a una estrategia política para mejorar la imagen de Juan Manuel Santos, quien en ese momento ocupaba la Presidencia de Colombia.

«Primero, a mí nadie me obligó a prestar servicio militar y tampoco fue una pirueta política para subirle la favorabilidad a mi papá. Fue una decisión que yo tomé solo y a conciencia. Es más, mucha gente me dijo que no lo hiciera», aseguró.

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Esteban Santos explicó por qué tuvo un esquema de seguridad especial

En el video, el hijo del exmandatario sostuvo que su presencia en el Ejército representó una situación poco habitual para la institución, pues, según afirmó, hasta ese momento ningún hijo de un presidente había prestado servicio militar. Por esa razón, explicó que los mandos tuvieron que adoptar medidas adicionales durante su permanencia en Tolemaida.

«Hasta ese momento y creo que hasta hoy en día ningún hijo de presidente había prestado servicio militar, entonces para el Ejército era una situación atípica y el Ejército sí tuvo que tomar medidas nuevas», contó.

Según su explicación, las precauciones respondían a la preocupación de los militares por su seguridad. Por eso, tuvo un esquema de protección integrado por uniformados activos, aunque aseguró que eso no significaba que estuviera apartado de las actividades habituales de los soldados.

«Ellos tenían una preocupación genuina de que me fuera a pasar algo, entonces yo tuve un esquema de seguridad que eran militares activos uniformados, pero hacía las actividades común y corriente», manifestó.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de su relato fue la explicación sobre el manejo de sus alimentos. Santos aseguró que durante su servicio llegó información sobre un posible envenenamiento, situación que llevó al Ejército a establecer un procedimiento especial para preparar lo que consumía.

«Desafortunadamente, llegó una información de un posible envenenamiento, entonces el Ejército tomó la decisión de poner a una sola persona a manipular y a cocinar lo que yo comía», relató.

De esta manera, explicó que las medidas relacionadas con su alimentación no obedecían a que recibiera platos especiales o lujos, sino a una precaución de seguridad que, según su versión, adoptó la institución ante el riesgo que representaba su condición de hijo del entonces presidente.

Hijo de Juan Manuel Santos negó que durmiera en casas de generales

Esteban Santos también se refirió a otros comentarios que circularon sobre las supuestas comodidades que habría tenido durante su servicio militar. En particular, negó que le llevaran champaña o langosta y rechazó que durmiera en las viviendas de los generales, como afirmaron algunos usuarios en redes sociales.

Sobre el alojamiento, explicó que fue trasladado por diferentes espacios dentro de las instalaciones militares. Según dijo, esos cambios obedecían precisamente a las medidas de seguridad que habían establecido para protegerlo durante su permanencia en el Ejército.

El hijo del expresidente también defendió el esfuerzo que hizo durante esa etapa y aseguró que cumplió con las actividades propias de un soldado. Con sus declaraciones, buscó responder a los cuestionamientos que volvieron a circular en internet y diferenciar las medidas de protección de los supuestos privilegios que le atribuyen sus críticos.

¿Por qué Esteban Santos criticó a Abelardo de la Espriella?

La nueva discusión comenzó después de que Abelardo de la Espriella apareciera vestido con uniforme de camuflado, boina y un arma durante la presentación de los resultados de la operación militar Noah, en Cúcuta, Norte de Santander.

El acto se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2026, luego de una ofensiva contra la estructura 33 de las disidencias de las Farc, vinculada a la facción de alias ‘Calarcá’. Según el balance divulgado por el Gobierno, la operación dejó cuatro integrantes de ese grupo muertos y seis capturados.

La aparición del mandatario provocó comentarios de diferentes figuras públicas, entre ellas Esteban Santos, quien cuestionó que utilizara prendas militares y portara un arma durante la presentación del operativo.

«Usar camuflado, cargar una pistola, firmar bombas y caminar entre cadáveres para infundir miedo… Como dicen por ahí: ‘dime de qué presumes y te diré de qué careces’», escribió en su cuenta de X.

El comentario abrió una discusión que terminó trasladándose a su propia experiencia en las Fuerzas Militares. Varios usuarios recordaron su paso por Tolemaida y retomaron el calificativo de «soldado de chocolate», con el que cuestionaron las condiciones en las que habría cumplido el servicio.

Tener que usar camuflado, cargar una pistola, firmar bombas y caminar entre cadáveres para infundir miedo… Como dicen por ahí: dime de qué presumes y te diré de qué careces. — Esteban Santos (@EstebanSantos10) November 10, 2026

Así, 14 años después de su ingreso al Ejército, Esteban Santos volvió a hablar públicamente de esa etapa para explicar por qué tuvo medidas especiales de seguridad y rechazar las versiones sobre supuestas comodidades durante su formación militar.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.