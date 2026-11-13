Un nuevo movimiento telúrico se registró en el sur del país durante la noche del 13 de noviembre. El Servicio Geológico Colombiano entregó los primeros detalles del evento.

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(Vea también: Dan a conocer zonas de Colombia con mayor riesgo de terremoto; SGC habló de varios departamentos)

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo sismo en Colombia durante la noche de este viernes 13 de noviembre de 2026. El movimiento tuvo como epicentro el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima, y alcanzó una magnitud de 3,3.

Según el boletín actualizado de la entidad, el evento sísmico ocurrió a las 10:02 p. m., hora local. Además, fue clasificado como superficial, una característica que hace parte de los datos técnicos entregados por el organismo encargado del monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional.

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Este nuevo movimiento se presentó en una jornada en la que Chaparral ya había registrado otros temblores de magnitud superior a 4 durante la tarde. Los reportes de ese día también motivaron evacuaciones preventivas en algunas edificaciones del Tolima, entre ellas la Gobernación y la Alcaldía de Ibagué, según informó El Tiempo.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-11-13, 22:02 hora local Magnitud 3.3. Profundidad superficial, Chaparral – Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/dG2b1GxcC9 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 14, 2026

¿Cómo y por qué reportar un sismo en Colombia?

Cuando una persona siente un temblor, puede informar lo ocurrido a través de la herramienta Sismo Sentido, habilitada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El formulario está disponible en la página oficial de la entidad y permite recopilar información sobre la percepción del movimiento en diferentes zonas del país.

Para hacerlo, el ciudadano debe ingresar a la plataforma, seleccionar el evento sísmico que sintió y responder las preguntas relacionadas con su experiencia. Entre los aspectos que se consultan están la ubicación desde donde percibió el temblor, la intensidad con la que lo sintió y los efectos observados en el lugar.

Estos datos son importantes porque complementan la información registrada por los instrumentos de monitoreo. Con los reportes de la ciudadanía, el SGC puede identificar las zonas donde se percibió el movimiento, evaluar cómo se sintió y construir una imagen más completa de sus efectos en el territorio nacional.

Además, la participación de las personas ayuda a fortalecer el seguimiento de la actividad sísmica en Colombia, especialmente en municipios donde la percepción del movimiento puede variar según las condiciones del terreno y las características de las edificaciones.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.