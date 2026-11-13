El presidente Abelardo de la Espriella anunció este viernes 13 de noviembre que Luis Felipe Henao será el nuevo gerente del Fondo Milagro, entidad creada para coordinar los recursos destinados a la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: De la Espriella anunció decisión con Fondo Milagro luego de renuncia del gerente: “Era lo correcto”)

El mandatario comunicó la decisión a través de su cuenta de X, donde explicó que el exministro de Vivienda tendrá la responsabilidad de liderar y acelerar los trabajos en los territorios afectados por la emergencia.

El jefe de Estado también señaló que una de las prioridades de la nueva administración será garantizar que los recursos destinados a la emergencia se traduzcan en resultados para las familias damnificadas.

“Nuestra prioridad es que cada peso se traduzca en resultados concretos y oportunidades para las familias damnificadas”, agregó.

El nombramiento se conoce después de la salida de Jaime Andrés Uribe Tamayo, quien estuvo al frente del Fondo Milagro desde su puesta en funcionamiento.

El nuevo gerente del Fondo Milagro será el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien tendrá la responsabilidad de liderar y acelerar la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Nuestra prioridad es que cada peso se traduzca en resultados concretos y oportunidades para las familias damnificadas. La reconstrucción de Colombia es una tarea que nos une a todos. Con el esfuerzo del Gobierno Nacional, el sector privado, las autoridades territoriales y la solidaridad de los colombianos, vamos a levantar las regiones afectadas y devolverles la esperanza a miles de familias. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 14, 2026

¿Por qué renunció Jaime Andrés Uribe al Fondo Milagro?

La salida del anterior gerente se produjo en medio de una controversia por los salarios de los funcionarios de la entidad encargada de coordinar la reconstrucción.

La discusión se intensificó después de conocerse que la nómina mensual proyectada para los 26 funcionarios vinculados al Fondo Milagro ascendía a aproximadamente 765,6 millones de pesos.

De acuerdo con la información divulgada a partir de un derecho de petición presentado por la senadora Kamelia Zuluaga, el salario mensual del gerente era de 39,4 millones de pesos, mientras que varios cargos directivos y de coordinación tenían asignaciones de 33 a 36 millones.

La situación desató cuestionamientos desde distintos sectores políticos. El propio De la Espriella se pronunció sobre los pagos y ordenó reversar los salarios que consideró contrarios a sus instrucciones de austeridad.

Finalmente, este viernes se conoció la renuncia de Uribe. El presidente aseguró que había sido él quien solicitó su salida y que aceptó la dimisión porque consideraba que era lo correcto.

La controversia también se presentó en medio de los cuestionamientos que recibió el anterior gerente por sus reiteradas ausencias a las citaciones del Congreso para explicar los avances del Fondo Milagro.

¿Quién es Luis Felipe Henao, nuevo gerente del Fondo Milagro?

Luis Felipe Henao es abogado de la Universidad del Rosario y fue ministro de Vivienda durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, entre 2013 y 2016.

Antes de asumir esa cartera, ocupó diferentes cargos en el sector público, entre ellos la Secretaría General del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Vicepresidencia de Vivienda y Desarrollo Territorial.

También pasó por el Ministerio del Interior y fue una de las figuras cercanas a Germán Vargas Lleras durante su paso por el Gobierno nacional.

Como ministro de Vivienda tuvo entre sus responsabilidades la ejecución de programas habitacionales, entre ellos el proyecto de las 100.000 viviendas gratuitas, iniciativa que buscaba facilitar el acceso a una casa propia a familias de bajos ingresos.

Ahora tendrá el desafío de encabezar el Fondo Milagro, mecanismo creado para administrar y coordinar los recursos destinados a la atención de la emergencia y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

Entre sus funciones estarán coordinar la estructuración y ejecución de proyectos, presentar el plan general de intervención y reconstrucción, hacer seguimiento a los contratos y reportar mensualmente los avances al Consejo Directivo.

Su llegada se produce en un momento clave para la entidad, que enfrenta cuestionamientos sobre sus gastos de funcionamiento, la ejecución de los recursos y la velocidad de atención a las familias damnificadas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.