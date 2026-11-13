Desde el 7 de agosto pasado, cuando asumió como presidente de la República, Abelardo de la Espriella se comprometió ante el país en sacar adelante un plan para recuperar la economía —muy impactada por las decisiones del gobierno de Gustavo Petro— y en centrar su trabajo con base en los empresarios y en la inversión. Además, prometió incentivos para la producción, la confianza inversionista y el empleo digno.

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Para infortunio, los planes del Gobierno se aplazaron para dar prioridad a la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto, solo 3 días después de asumir el poder el hoy mandatario colombiano.

Sin embargo, y más allá de dicho escenario, la apuesta más grande del Gobierno ahora —y de cara a los 4 años de administración— es sacar adelante la Ley de Rescate Fiscal, que hoy tiene mensaje de urgencia en el Congreso y con la que se pretende estabilizar las finanzas públicas del país y evitar entrar en una recesión o pérdida de empleos, como lo ha alertado en varios momentos el vicepresidente José Manuel Restrepo.

¿Qué dicen expertos sobre la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella?

Aunque el Gobierno la bautizó como Ley de Rescate Fiscal, economistas y analistas sí dan por hecho que se trata de una reforma tributaria, entre otras cosas, porque se crean nuevos impuestos o se modifican algunos ya existentes.

Para el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, los avances en materia económica de la administración de De la Espriella no se verán hasta que no salga adelante dicha reforma ni tampoco habrá tranquilidad en las finanzas.

“Mientras esa Ley de Rescate no se tramite, no va a tener el nivel de tranquilidad que se requiere para que haya inversión y haya más crecimiento. Entonces, así como en seguridad veo mejores resultados en los primeros 100 días, en economía veo como unos primeros pasos todavía incipientes”, aseguró Cárdenas en entrevista con Pulzo.

(Vea también: ¿Cuál es la fecha límite del Congreso para aprobar Ley de Rescate? Podría no salir este año)

El exministro da por hecho que el Gobierno no sacará en un 100 % la reforma tributaria, sobre todo en puntos muy polémicos como gravar con IVA a decenas de productos de la canasta familiar.

“El Gobierno cargó mucho la mano hacia los impuestos y el país lo que le está diciendo al Gobierno es póngale más énfasis a la reducción de gasto, no nos pongan a pagar las cuentas que dejó Gustavo Petro a punta de impuestos, más bien recortemos las los gastos que subieron tanto en el gobierno pasado, empezando por la nómina del Estado y siguiendo por los contratos de prestación de servicios”, explicó Cárdenas.

El exministro considera que hay muchos elementos positivos en la reforma que promueven De la Espriella y Restrepo. Por ejemplo, dice, sí se requiere ampliar la base del impuesto de renta de personas naturales.

“Estamos hablando de colombianos que ganan 5 millones y medio; 6, 7 y 8 millones de pesos al mes, que hoy no pagan impuesto de renta, que según esta reforma pasarían a pagar impuesto de renta”, asegura Cárdenas, que insiste en que también es necesario que, en lo económico, el Gobierno contemple vender algunos activos.

“La venta de activos es como un puente entre el momento actual tan difícil y en dos o tres años que ya el país esté creciendo y el crecimiento resuelva los problemas. Yo empezaría por Isa, la empresa de transmisión de energía eléctrica hoy de propiedad de Ecopetrol. ¿Se puede vender? No afecta para nada el servicio. Es un sector totalmente regulado. Es una empresa que además no debe estar en manos de Ecopetrol”, sostiene el economista.

Esta es la entrevista completa de Mauricio Cárdenas con Pulzo:

La reforma tributaria responde al hueco fiscal del país

Una voz similar a la de Cárdenas la tiene el economista y exviceministro de Hacienda Andrés Escobar, que enfatiza en que más allá del contenido de cada impuesto o del ajuste al gasto, busca ordenar las finanzas públicas y esto hará que a todo el mundo le bajen los costos de endeudarse. “Eso es muy bueno”, dice.

“Yo vuelvo al tema del hueco fiscal del Gobierno, al hueco entre ingresos y gastos. Cuando el hueco es tan grande como el de ahora, es tal vez el más alto que ha tenido el Gobierno nacional en su historia, tiene que pagar muchos intereses y los intereses de todo el mundo suben”, afirmó Escobar en entrevista con Pulzo.

A su juicio, en sus primeros tres meses, el gobierno de De la Espriella planteó una reforma para que no se impacten los estratos más pobres. Sin embargo, dice, la población más afectada será la clase media.

“Creo que el Gobierno sí ha pensado muy bien, tanto desde el punto de vista de justicia económica como de política, que la gente de menores ingresos no es la llamada a salir golpeada por una reforma de estas, porque son los que tienen la menor capacidad en su bolsillo de aguantar más impuestos”, afirma.

Con la Ley de Rescate Económico, el Gobierno plantea una reducción del 20 % en los gastos de nómina del Estado, con excepción de la Fuerza Pública. Con las medidas de austeridad y reducción de la Ley de Rescate, el gasto contempla ahorros estatales de $44,6 billones en 2027 y $76,1 billones en 2030, señala el Ejecutivo.

Así las cosas, en lo económico el presidente De la Espriella tiene como reto sacar adelante su proyecto de reforma tributaria y, con ella, garantizar que el escenario de recuperación sea tangible y sostenible a mediano y largo plazo. Sin duda alguna, el escenario de nuevos impuestos también lleva consigo una necesidad de ejercer un buen liderazgo, una buena y próspera gerencia de los recursos públicos para que, finalmente, se dé el milagro de recuperar y poner estables las finanzas de un país muy impactado por el mal manejo de los recursos públicos y la corrupción de años recientes.

Esta es la entrevista del exviceministro Escobar con Pulzo:

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.