La vida personal de Jensen Huang, expresidente y exdirector ejecutivo de Nvidia, volvió a quedar en el centro de la atención tras una nueva investigación de Reuters que reveló otra presunta relación extramatrimonial del empresario. Según dos personas familiarizadas con el asunto, el hombre de 63 años habría mantenido un vínculo íntimo con una empleada de la compañía cuya identidad no fue divulgada. Se trataría de una tercera mujer mencionada en los reportes sobre sus relaciones fuera del matrimonio.

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Esta nueva revelación se suma a las informaciones sobre sus supuestos vínculos con Alice Huang y Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de Nvidia. Aunque los detalles de cada relación no han sido expuestos públicamente en su totalidad, los reportes han puesto bajo escrutinio la vida privada del empresario, quien está casado.

Uno de los nombres que más atención ha despertado es el de Alice Huang. De acuerdo con la información publicada por Reuters, organismos de inteligencia de Estados Unidos sospechan que podría tener vínculos con actividades de espionaje para China. Esa hipótesis habría hecho que las relaciones personales del entonces directivo también fueran observadas desde una perspectiva de seguridad empresarial y nacional.

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En medio de las publicaciones, Jensen Huang reconoció el 8 de noviembre que había tenido una aventura extramatrimonial. El empresario hizo esa declaración después de que se conocieran los reportes sobre su relación con Alice Huang, aunque en el comunicado no identificó a la mujer ni entregó detalles adicionales sobre el vínculo.

Las revelaciones también coincidieron con una investigación interna de Nvidia. A comienzos de noviembre, la junta directiva puso en marcha una revisión encabezada por consejeros independientes y abogados externos para determinar si Huang había sido objetivo de una posible operación de inteligencia extranjera. En ese momento, el consejo manifestó que mantenía su confianza en el empresario mientras avanzaban las indagaciones.

Finalmente, la salida de Huang de la dirección de Nvidia, anunciada el jueves, se produjo después de que aumentara la atención sobre sus relaciones personales y las preocupaciones relacionadas con Alice Huang. La nueva revelación de Reuters agrega otro elemento a la controversia que rodeó al empresario antes de dejar el cargo, aunque no establece por sí sola que esas relaciones hayan sido la causa directa de su renuncia.

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