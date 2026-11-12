El celular se convirtió en uno de los principales medios para manejar el dinero. Según la Superintendencia Financiera de Colombia, más del 82,8 % de las operaciones transaccionales del sistema financiero se hacen desde aplicaciones móviles. Por eso, elegir un banco también implica revisar qué tan bien funciona su plataforma digital.

Sigue a PULZO en Discover

Una aplicación bancaria debe responder en situaciones cotidianas, como recibir la quincena, pagar una tarjeta o hacer una transferencia, y también ante imprevistos, como perder el celular o necesitar bloquear una tarjeta. La App Banca Móvil del Banco de Bogotá reúne herramientas para atender esas necesidades y reportó una disponibilidad del 99,5 % durante el último año.

Elegir banco hoy es elegir app

La seguridad es uno de los factores que más pesan al escoger una entidad para hacer operaciones digitales. Según el informe anual de fraude de TransUnion para Colombia, el 84 % de los encuestados considera que proteger sus datos es lo más importante. La preocupación tiene fundamento: Asobancaria registró más de 39.000 denuncias por fraude digital en el primer semestre de 2026 y TransUnion calculó en $5,8 millones la pérdida promedio de quienes caen en estas estafas. Entre las modalidades más frecuentes están el vishing (25 %), el phishing (18 %) y el smishing (18 %).

Una aplicación también debe ser estable. Una transferencia que no llega o un pago que queda pendiente puede ocasionar problemas económicos. Por eso, conviene revisar si la plataforma responde en momentos de alta demanda, qué opciones ofrece ante la pérdida de una tarjeta, si permite enviar dinero a otras entidades y cuántos trámites se pueden resolver desde el celular.

Lee También

Cuando todo el país paga al mismo tiempo

La estabilidad se pone a prueba en fechas como los días 15 y 30 de cada mes, la temporada de primas o las vísperas de festivos, cuando coinciden pagos de nómina, arriendos, servicios y tarjetas. El Banco de Bogotá reportó una disponibilidad del 99,5 % en sus servicios digitales durante el último año. En ese periodo, sus canales procesaron más de 900 millones de transacciones, entre 8 y 12 millones diarias.

¿Qué hay detrás de una app que no se cae?

La estabilidad depende de componentes tecnológicos que no son visibles para el usuario. Entre ellos están un core bancario robusto, que registra los movimientos de dinero; la redundancia, que permite contar con servidores alternativos si uno falla; los microservicios, que dividen la aplicación en módulos independientes; y las pruebas de estrés, que simulan altos volúmenes de operaciones para detectar posibles fallas antes de los días de mayor demanda.

Cuando hay que mandar plata ya

Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, permite enviar y recibir dinero entre entidades diferentes las 24 horas del día. Comenzó a operar el 6 de octubre de 2025 y, según las cifras entregadas, en cerca de seis meses llegó a aproximadamente 35 millones de usuarios y superó los 100 millones de llaves registradas, con más de 200 entidades conectadas. Las llaves pueden ser la cédula, el celular, el correo o un código alfanumérico.

¿Cómo se usa en la App Banca Móvil?

Para utilizar Bre-B, el cliente debe ingresar al menú «Bre-B», seleccionar «Mis llaves», registrar una y elegir la cuenta en la que quiere recibir dinero. Para enviar recursos, solo necesita escribir la llave del destinatario, ingresar el monto y confirmar. La aplicación también permite personalizar las llaves, crear códigos QR para recibir pagos y generar códigos con valores fijos. Además, desde diciembre de 2025, los clientes de los bancos de Grupo Aval pueden enviar dinero por el canal oficial de WhatsApp, sin costo y después de activar el servicio desde la app. También continúan disponibles las transferencias tradicionales a cuentas de otros bancos.

Cuando se pierde la billetera o se roban el celular

Ante la pérdida de una tarjeta o el robo del teléfono, actuar rápido ayuda a reducir los riesgos. La App Banca Móvil permite congelar temporalmente una tarjeta, bloquearla y solicitar una nueva si se confirma la pérdida, además de consultar y modificar los topes de las transacciones. Si el celular desaparece, el usuario puede bloquear la aplicación desde la Banca Virtual, utilizando un computador.

La congelación temporal impide hacer compras o retiros, pero puede revertirse si el usuario encuentra la tarjeta. Si se confirma el robo, es posible bloquearla y solicitar su reexpedición desde la aplicación. También se pueden reducir los topes de las operaciones para limitar posibles movimientos no autorizados.

¿Por qué un celular robado no basta para entrar a la cuenta?

La aplicación combina varias capas de seguridad: ingreso mediante huella o reconocimiento facial, token digital con códigos temporales para confirmar transacciones, cifrado de la información que viaja entre el celular y el banco, y monitoreo antifraude en tiempo real. El token se activa desde el ícono del candado y funciona como una protección adicional, incluso si alguien conoce la contraseña del cliente.

El Banco de Bogotá señala que nunca solicita claves, códigos de verificación ni datos confidenciales por teléfono, correo electrónico o mensajería. Ante una comunicación sospechosa, recomienda finalizar el contacto y verificar por los canales oficiales, a través de bancodebogota.com o de la Servilínea, en el (601) 382 0000.

Cuando el mes se aprieta

La App Banca Móvil permite cambiar la fecha de pago de la tarjeta de crédito para ajustarla al día en que llega el salario y evitar retrasos. También ofrece opciones para modificar las cuotas de compras ya realizadas, configurar el diferido automático, programar el débito de la tarjeta y pagarla con recursos de otra entidad mediante PSE. Desde la misma plataforma se pueden consultar movimientos, pagos y cupo disponible.

Cuando toca pagarlo todo

La aplicación permite pagar servicios públicos de empresas como Enel, EPM, Emcali, Air-e, Vanti, Gases de Occidente y ETB; facturas de operadores como Claro, Tigo, Movistar y WOM; créditos del Banco de Bogotá y de otras entidades mediante PSE; impuestos y planillas de seguridad social. Además, conserva el historial y los comprobantes de las operaciones para consultar los pagos realizados.

Cuando no hay efectivo ni tarjeta a la mano

No tener la billetera no significa quedarse sin opciones para retirar o pagar. La aplicación permite hacer retiros sin tarjeta y utilizar el celular para compras en establecimientos y plataformas digitales.

Retirar sin tarjeta

El cliente debe seleccionar Retiro sin tarjeta en la aplicación, indicar el monto y esperar el código que llega por mensaje de texto. Después, en un cajero del Banco de Bogotá, debe escoger Operaciones sin tarjeta e ingresar la cédula y el código recibido.

Pagar con el celular

Las tarjetas del Banco de Bogotá se pueden agregar a Apple Pay y Google Pay para pagar con el celular o un reloj inteligente en datáfonos sin contacto y en compras por internet. Estas billeteras utilizan tokenización, que reemplaza el número real de la tarjeta por un código virtual. La aplicación también permite consultar los datos de las tarjetas para compras en línea y pagar mediante códigos QR en comercios que no tienen datáfono.

Cuando se quiere que la plata rinda

Para organizar el ahorro, la aplicación ofrece hasta cinco alcancías digitales destinadas a metas específicas, como viajes o imprevistos, y permite programar aportes automáticos. También facilita renovar los CDT desde 14 días antes de su vencimiento, ajustar los plazos, descargar certificados de retención en la fuente y acceder a fondos de inversión de Fidubogotá y sus extractos.

Cuando se necesita un papel para ya

Desde la aplicación se pueden descargar referencias bancarias, extractos y certificados tributarios, además de consultar el historial de pagos, actualizar datos personales y presentar peticiones, quejas y reclamos. También cuenta con un centro de ayuda digital disponible las 24 horas.

Si se tiene un negocio, la App Banca Móvil reúne productos personales y empresariales en una misma plataforma. Para los emprendedores permite recibir pagos sin datáfono mediante códigos QR de Bre-B, registrar varias llaves asociadas al negocio, hacer transferencias y pagos por PSE y cancelar la planilla de seguridad social de los empleados.

¿Qué revisar en una app bancaria y cómo responde la App Banca Móvil?

Estos son algunos criterios para comparar plataformas bancarias y las funciones reportadas por el Banco de Bogotá:

Criterio ¿Por qué importa? App Banca Móvil Disponibilidad Pagos en días de alto tráfico. 99,5 % de disponibilidad. Volumen Capacidad para soportar operaciones. Entre 8 y 12 millones de transacciones diarias. Acceso Evitar ingresos de terceros. Clave, huella y reconocimiento facial. Confirmación Proteger las operaciones. Token digital. Pérdida o robo Reducir la exposición del dinero. Congelar, bloquear y reexpedir tarjetas; topes y botón de pánico. Pagos inmediatos Transferir a otras entidades. Bre-B, llaves, QR y WhatsApp. Billeteras digitales Proteger los datos de la tarjeta. Apple Pay y Google Pay. Efectivo Retirar sin plástico. Retiro con código. Crédito Ajustar pagos a los ingresos. Cambio de fecha y cuotas; diferido automático. Ahorro Separar dinero para metas. Cinco alcancías y renovación de CDT. Trámites Evitar desplazamientos. Extractos, certificados, PQR y actualización de datos. Negocios Manejar productos en un solo lugar. Cuentas personales y empresariales.

¿Es segura la App Banca Móvil del Banco de Bogotá?

La aplicación cuenta con clave segura, huella o reconocimiento facial, token digital, cifrado de información y monitoreo antifraude. Además, el Banco de Bogotá está vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

¿Qué hago si pierdo el celular?

Desde la Banca Virtual, en un computador, se puede utilizar el botón de pánico para bloquear la aplicación. También está disponible la Servilínea, en el (601) 382 0000.

¿Cómo congelo mi tarjeta desde la app?

Se debe seleccionar la tarjeta y elegir la opción de congelarla. El bloqueo temporal impide compras y retiros, pero se puede revertir desde la aplicación. Si se confirma el robo o la pérdida, es posible bloquearla y solicitar una nueva.

¿Puedo transferir a otros bancos y billeteras digitales?

Mediante Bre-B se puede enviar dinero en tiempo real a las entidades conectadas, las 24 horas, utilizando una llave como la cédula, el celular, el correo o un código alfanumérico. También se mantienen las transferencias tradicionales a cuentas de otros bancos.

¿Cómo retiro dinero sin tarjeta?

Se selecciona Retiro sin tarjeta, se indica el monto y se recibe un código por SMS. Luego, en un cajero del Banco de Bogotá, se elige «Operaciones sin tarjeta» y se ingresan la cédula y el código.

¿Cómo cambio la fecha de pago de mi tarjeta de crédito?

El cambio se realiza desde las opciones de la tarjeta en la aplicación. Se puede escoger una fecha posterior al día en que se recibe el salario para facilitar la organización de los gastos y evitar retrasos.

¿Cómo saber cuál es la mejor app bancaria en Colombia?

Conviene comparar la disponibilidad del servicio, las herramientas de seguridad, las opciones para bloquear tarjetas, la conexión con Bre-B y la cantidad de pagos y trámites que se pueden resolver sin acudir a una oficina.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.