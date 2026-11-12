La reforma tributaria que impulsa el Gobierno Nacional encendió las alarmas en el sector de las bebidas alcohólicas y el comercio colombiano. Una de las mayores preocupaciones tiene que ver con el impacto que tendría el nuevo esquema de impuestos sobre la cerveza, un producto de alto consumo en el país y que representa una parte importante de los ingresos de las tiendas de barrio.

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La advertencia llegó incluso desde Bavaria. Durante una intervención en Blu Radio, el periodista Néstor Morales aseguró que, desde la compañía, le manifestaron que el negocio podría volverse inviable si se aprueba el nuevo impuesto que contempla el proyecto de la Ley de Rescate Económico.

La preocupación estaría relacionada con el aumento de la carga tributaria que tendría que asumir el sector. Actualmente, la cerveza tiene un impuesto al consumo, pero la propuesta del Gobierno plantea reemplazarlo por un gravamen con dos componentes: uno del 10 % sobre el precio de venta y otro fijo de 330 pesos por cada grado de alcohol.

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Aunque el IVA del 19 % se mantendría, el cambio podría elevar considerablemente el precio que pagan los consumidores.

Bavaria advierte que los impuestos podrían absorber todos sus ingresos

Sobre las consecuencias que tendría la medida para la compañía, Luis Ernesto Gómez entregó unas cifras que muestran la dimensión de la discusión tributaria.

Según explicó, Bavaria actualmente paga cerca de $7 billones por los impuestos que recaen sobre la cerveza, mientras que sus ingresos totales ascienden a aproximadamente $14 billones.

Sin embargo, el escenario cambiaría radicalmente si se aprueba el nuevo esquema tributario, pues, de acuerdo con la advertencia expuesta por Gómez, el pago de impuestos podría equivaler al 100 % de los ingresos de la empresa.

La afirmación pone sobre la mesa el interrogante acerca de la viabilidad financiera de la operación si prospera la iniciativa en los términos planteados. No obstante, se trata de un escenario advertido durante el debate y no de un resultado ya materializado.

Cerveza podría subir hasta 60 % y golpear a las tiendas de barrio

Las consecuencias de la reforma no se limitarían a las grandes compañías. La Federación de Comerciantes y Tenderos de Colombia (Fedecom) también cuestionó los cambios y advirtió que el incremento de los precios podría afectar a cientos de miles de pequeños establecimientos.

Según estimaciones de la representante a la Cámara María Clara Posada, citadas por el gremio, el nuevo impuesto podría traducirse en aumentos de entre 49 % y 60 % en el precio de la cerveza. Esto significa que una botella que actualmente cuesta alrededor de $3.500 podría superar los $5.200.

El impacto sería especialmente importante para el comercio tradicional, teniendo en cuenta que, según las cifras presentadas por Fedecom, el 92 % de la cerveza que se comercializa en Colombia se vende a través de tiendas de barrio.

Además, el gremio señala que el 59 % de las personas de estratos 1, 2 y 3 consume esta bebida y la compra principalmente en esos establecimientos.

Por esa razón, Fedecom estima que cerca de 450.000 tiendas y 1,75 millones de empleos asociados a esta actividad podrían estar en riesgo si se presenta una reducción considerable del consumo.

(Ver también: Bavaria reveló cuántas cervezas vende una tienda al día en Colombia y lanzó llamativa convocatoria)

Por ahora, el proyecto abre un nuevo frente de discusión entre el Gobierno, las empresas productoras y los pequeños comerciantes, que advierten sobre las consecuencias que podrían tener los nuevos gravámenes tanto en los precios como en las ventas y el empleo.

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