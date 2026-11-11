Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal es uno de los indicadores clave para entender el comportamiento de la economía nacional, pues determina cuánto vale la moneda colombiana frente a una divisa extranjera, siendo el dólar estadounidense la referencia principal. De acuerdo con la información suministrada, la razón por la que el dólar desempeña este papel preponderante es que la mayor parte de las transacciones comerciales, de inversión y de financiamiento internacional de Colombia se realizan en esa moneda. Así, este dato permite dimensionar cuántos pesos colombianos se necesitan para conseguir un solo dólar, lo que resulta fundamental para los actores económicos y ciudadanos en general.

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Las fluctuaciones en la tasa de cambio nominal impactan de manera directa la economía del país y se manifiestan a través de dos conceptos opuestos: depreciación y apreciación. Según el texto, cuando aumenta la tasa de cambio nominal, se habla de depreciación del peso colombiano. En este escenario, la moneda local pierde valor respecto al dólar, de manera que quienes participan en el comercio internacional deben ofrecer más pesos por cada dólar, encareciendo de inmediato las importaciones. Por el contrario, una caída en la tasa simboliza la apreciación del peso colombiano; es decir, se necesitan menos pesos para comprar un dólar, lo que favorece a los consumidores que adquieren productos extranjeros, pero resta competitividad a quienes exportan bienes desde Colombia.

Para registrar oficialmente las variaciones, el sistema financiero utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). Esta tasa, de acuerdo con el artículo, corresponde al promedio aritmético simple de todas las tasas ponderadas de las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses por pesos colombianos. En este proceso intervienen entidades bajo vigilancia del sistema financiero, como bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancoldex, el Banco de Comercio Exterior de Colombia. Es fundamental que la negociación de ambas monedas se concrete el mismo día, para que las transacciones sean incluidas en el cálculo de la TRM.

Actualmente, la tasa representativa del mercado se sitúa en 3.269,88 pesos colombianos por cada dólar estadounidense, de acuerdo con los datos consultados en la fuente proporcionada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la tasa de cambio nominal y por qué es importante en Colombia?

La tasa de cambio nominal indica el valor de la moneda colombiana respecto a monedas extranjeras y suele referenciarse frente al dólar estadounidense, dada su amplia utilización en las transacciones internacionales de Colombia. Su importancia radica en que afecta el costo de importar y exportar productos, el precio de los bienes y servicios que se compran en el exterior, así como el flujo de inversiones y financiamiento internacional.

¿Cómo se calcula la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

De acuerdo con lo explicado, la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) se calcula como el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses a cambio de pesos colombianos realizadas en el sistema financiero, siempre que el intercambio de monedas se pacte para el mismo día. Solo participan en este cálculo entidades vigiladas como bancos, corporaciones financieras y compañías de financiamiento, entre otras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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