Por: El Espectador

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La partida de Gregorio Baquero Nariño y Alejandro Baquero Nariño, ocurrida con poco más de un mes de diferencia, ha representado un profundo dolor para su familia, especialmente para su sobrino, quien relata la cercanía y la importancia que ambos tíos desempeñaron en diferentes etapas de su vida. Según el testimonio publicado en El Espectador, la familia ha sentido la pérdida no solo por la ausencia física, sino también por lo que ambos significaban en términos de apoyo, referencia y compañía.

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Ambos hermanos compartieron varias pasiones y convicciones: el amor por la música, las conversaciones enriquecedoras y la formación como arquitectos, además de una inclinación por la lucha social y política. Gregorio se destacó como un pionero en campañas cívicas y en la promoción de la ecología. En varias regiones de Colombia, impulsó el reconocimiento de poblaciones históricamente marginadas, como las comunidades indígenas del Meta, quienes lo recuerdan como una figura esencial en la defensa de sus derechos y supervivencia. Por su parte, Alejandro, identificado con posturas comunistas, fue un ferviente opositor del sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante), que, según describe su sobrino, generaba deudas impagables e injusticias para muchas familias que, a pesar de los esfuerzos, terminaban perdiendo sus viviendas. Su incansable lucha permitió que miles de hogares pudieran conservarse, aunque, como suele suceder, muchos de los beneficiados no recuerdan su nombre, destaca la fuente de El Espectador.

La herencia política y crítica vino de sus padres y su hermano mayor Ricardo, quien también participó activamente en la vida pública desde las filas del Partido Liberal. El entorno familiar fomentó discusiones de todo tipo, desde profundas convicciones ideológicas hasta desencuentros personales. La espiritualidad marcó otra diferencia: Gregorio exploraba caminos alternativos alejados del dogmatismo, mientras Alejandro adoptaba un ateísmo militante y una posición anticlerical muy crítica con la Iglesia, especialmente por los casos conocidos de abuso sexual, según narra el artículo.

Aunque diversos en temperamento y visión, ambos compartieron una educación humanista y una disposición permanente a la acogida y el diálogo, con las puertas de sus casas siempre abiertas. Sus influencias siguen vivas en sus familiares, quienes ahora enfrentan la reflexión sobre la ausencia de referentes y el paso de una generación. La tristeza se profundiza al pensar en la soledad que deja la muerte de seres queridos y el vacío emocional y vivencial en la familia, especialmente para el padre del autor, al perder a sus dos hermanos en tan corto tiempo. El recuerdo de las historias, la música y la compañía de los tíos permanece, aunque ambos hayan partido, dejando huellas imborrables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el impacto de Gregorio y Alejandro Baquero Nariño en su entorno según El Espectador?

De acuerdo con la información de El Espectador, Gregorio y Alejandro Baquero Nariño marcaron una diferencia significativa en su entorno a través de su labor social, política y cultural. Sus acciones incluyeron la defensa de poblaciones indígenas y la lucha por la justicia en el sistema de vivienda, así como el compromiso con causas humanistas y comunitarias.

¿Qué fue el sistema UPAC y por qué Alejandro Baquero Nariño luchó contra él según el artículo?

En el relato presentado por El Espectador, el sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante) era un esquema financiero que ocasionó que numerosas personas, aún después de pagar sus deudas, terminaran perdiendo sus casas y manteniendo obligaciones superiores. Alejandro Baquero Nariño se destacó por oponerse firmemente a este sistema, contribuyendo a salvar miles de viviendas a través de su lucha persistente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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