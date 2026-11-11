Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un ambiente de tensión e indignación se apoderó de la ciudad de Ibagué luego de que un presunto intento de hurto terminara en violencia y en la quema de una motocicleta. El hecho se registró en horas de la noche, en cercanías al coliseo ubicado en la calle 42, y según reportes recogidos, todo comenzó cuando varios ciudadanos detectaron a dos sujetos que, presuntamente, intentaban apropiarse de una motocicleta estacionada. El resultado de este episodio fue un hombre hospitalizado y la destrucción total de una moto en plena vía pública.

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De acuerdo con información obtenida de testigos y las primeras versiones conocidas, los dos individuos habrían llegado al lugar en motocicleta. Mientras uno de ellos permanecía sobre la carrera Quinta, el otro se dirigió al área donde se encontraba estacionado el vehículo con la aparente intención de forzar los candados de seguridad. El propietario, un joven deportista que se hallaba en ese momento dentro del escenario deportivo, notó la situación y decidió intervenir.

La reacción del joven y la de sus compañeros fue inmediata. Al darse cuenta del intento de hurto, salieron a enfrentarse con los presuntos delincuentes. La confrontación subió de tono cuando un ciudadano logró derribar, de una patada, a uno de los hombres que intentaba huir. En ese momento, los golpes continuaron y la situación se desbordó, mientras que uno de los involucrados logró escapar de la multitud, el otro quedó retenido por varias personas presentes en el sitio.

La indignación entre los testigos no desapareció tras la golpiza; al contrario, creció y derivó en la incineración de la motocicleta que, presuntamente, pertenecía a los hombres señalados de intentar el robo. El vehículo terminó totalmente calcinado, en medio de la vía, lo que incrementó la tensión vivida en ese concurrido sector de la capital del Tolima. Finalmente, el hombre que recibió la golpiza fue atendido por uniformados de la Policía que lo trasladaron al hospital Federico Lleras Acosta, donde recibió atención médica. Su acompañante logró darse a la fuga.

Este episodio no solo dejó escenas de confusión y violencia, sino que además reactivó el debate sobre los altos niveles de inseguridad, la respuesta ciudadana y los riesgos implícitos en tomar la justicia por mano propia, de acuerdo con los hechos descritos por El Nuevo Día.

¿Por qué los ciudadanos de Ibagué decidieron tomar la justicia por mano propia?

Según el relato recogido, la comunidad reaccionó con violencia tras detectar el presunto intento de robo, motivada por la indignación y la sensación de inseguridad en la zona. La rápida intervención del propietario del vehículo y de sus compañeros desencadenó una respuesta colectiva que se intensificó, llevando incluso a la destrucción de la moto, lo que evidencia la frustración de los habitantes y el debate sobre el papel de la justicia en estas situaciones.

¿Cuál fue la respuesta de la Policía y qué pasó con los presuntos responsables?

De acuerdo con El Nuevo Día, la Policía intervino trasladando al hombre que fue golpeado al hospital Federico Lleras Acosta para recibir atención médica. Por su parte, el segundo involucrado logró huir del lugar, dejando en evidencia tanto la contundencia de la reacción ciudadana como las dificultades de las autoridades para controlar este tipo de hechos una vez que la multitud se involucra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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