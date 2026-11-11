Por: El Espectador

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Nancy Yaneth Gómez Sánchez, esposa del alcalde de Uribia en La Guajira, Jaime Luis Buitrago García, fue víctima de un secuestro confirmado por las autoridades locales, según información recogida por El Espectador. El hecho ocurrió hacia las 6:10 de la mañana, cuando Gómez Sánchez se encontraba en un gimnasio. La noticia ha conmocionado a la comunidad del municipio y ha movilizado a las autoridades, que emprendieron acciones inmediatas ante esta delicada situación.

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De acuerdo con los reportes oficiales, la Policía reaccionó rápidamente tras conocer el secuestro, implementando un plan candado, una táctica policial destinada a restringir movimientos y salidas en la zona de los hechos, con el objetivo de impedir que los responsables pudieran fugarse del área. Las fuerzas policiales, en coordinación con el propio alcalde Buitrago García, se encuentran verificando las circunstancias en las que se desarrolló el secuestro y adelantando investigaciones para esclarecer los hechos.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el secuestro por medio de sus redes sociales, informando que, desde el inicio, impartió la orden de desplegar completamente la fuerza pública y activar el plan candado en toda la región. Según el mensaje del jefe de Estado, citado por El Espectador, el objetivo principal es evitar que los secuestradores crucen la frontera y lleven a la víctima hasta territorio venezolano, una preocupación que incrementa la gravedad del caso por la cercanía geográfica de Uribia con el vecino país.

Además, el presidente señaló que, con base en las primeras versiones de lo ocurrido, se sospecha la participación del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en el secuestro. No obstante, el mandatario subrayó que esta información se encuentra en proceso de verificación por parte de las autoridades competentes, por lo que hasta el momento se mantiene como una hipótesis que está siendo evaluada con cautela.

El gobierno aseguró que están empleando todas las capacidades institucionales del Estado colombiano para hallar el paradero de Gómez Sánchez, rescatarla en buenas condiciones de salud y capturar a los responsables. El presidente, además, expresó "toda mi solidaridad con el alcalde de Uribia y su familia en estos momentos de angustia", enfatizando el apoyo institucional y humano en una coyuntura que vulnera no solo a una familia, sino también la seguridad y tranquilidad de la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Nancy Yaneth Gómez Sánchez y por qué su secuestro ha causado conmoción en Uribia?

Nancy Yaneth Gómez Sánchez es la esposa de Jaime Luis Buitrago García, alcalde de Uribia. Su secuestro ha generado preocupación y consternación en el municipio porque afecta directamente a la familia del principal líder local y pone en evidencia riesgos relacionados con la seguridad, según confirmó El Espectador.

¿Qué es un plan candado y cómo se aplicó en el caso del secuestro en Uribia?

Un plan candado es una estrategia de seguridad utilizada por la Policía para restringir el tránsito y controlar accesos con el fin de evitar que los delincuentes escapen de una zona. En el caso de Uribia, de acuerdo con lo reportado por El Espectador, este plan fue activado tras el secuestro de Gómez Sánchez para impedir que los secuestradores salieran del área o intentaran cruzar la frontera, incrementando así las posibilidades de rescatar a la víctima.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.