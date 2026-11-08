33 ciudadanos extranjeros fueron expulsados de Colombia luego de procedimientos adelantados en Barranquilla y Cartagena, según informó el presidente Abelardo de la Espriella a través de una publicación en sus redes sociales.

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(Vea también: Caracol Televisión se pronunció por amenazas contra sus instalaciones y envió mensaje a otros medios)

De acuerdo con el mandatario, las personas acumulaban en conjunto 152 medidas correctivas por comportamientos que, según su pronunciamiento, afectaban la tranquilidad y la convivencia en esas dos ciudades.

Entre las conductas mencionadas por De la Espriella están el porte de armas blancas, las riñas, el consumo de estupefacientes y el irrespeto a integrantes de la Fuerza Pública.

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El presidente aseguró que las expulsiones fueron posibles gracias a un trabajo coordinado entre Migración Colombia, la Policía Nacional, la Sijin, la Sipol, el Gaula, Interpol y las autoridades locales.

¡A LOS BANDIDOS QUE VIENEN A SEMBRAR EL CAOS LOS SACAMOS DE COLOMBIA! ¡En la era del Tigre, la autoridad se respeta y la ley se cumple! Hemos expulsado del país a 33 ciudadanos extranjeros que venían alterando la tranquilidad de Barranquilla y Cartagena y que acumulaban 152 medidas correctivas por comportamientos como porte de armas blancas, riñas, consumo de estupefacientes e irrespeto a nuestra Fuerza Pública. Gracias al trabajo articulado de Migración Colombia, la Policía Nacional, la SIJIN, la SIPOL, el GAULA, INTERPOL y las autoridades locales, seguimos recuperando el orden y la seguridad en nuestras ciudades. ¡A COLOMBIA SE VIENE A RESPETAR LA LEY, NO A DELINQUIR! Que les quede claro: aquí nadie está por encima de la ley, ¡como que me llamo Abelardo de la Espriella! Las puertas de nuestra Patria están abiertas para quienes vienen a trabajar y construir. Pero quienes pretendan sembrar el miedo y la violencia encontrarán un Estado que hace respetar la autoridad. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 9, 2026

Las razones de la expulsión de los 33 extranjeros

En su mensaje, Abelardo de la Espriella sostuvo que los ciudadanos extranjeros habían protagonizado comportamientos contrarios a la convivencia en Barranquilla y Cartagena.

El jefe de Estado destacó que las 152 medidas correctivas estaban relacionadas con diferentes situaciones, entre ellas el porte de elementos cortopunzantes, los enfrentamientos entre personas, el consumo de sustancias psicoactivas y las faltas de respeto a las autoridades.

Sin embargo, el mandatario no detalló en su publicación la nacionalidad de los expulsados, la cantidad de personas intervenidas en cada ciudad ni las fechas exactas de los procedimientos.

De la Espriella habló de controles migratorios y seguridad

El presidente acompañó el anuncio con un mensaje dirigido a los extranjeros que llegan al país. Aseguró que Colombia mantiene sus puertas abiertas para quienes buscan trabajar y contribuir, pero advirtió que su Gobierno tomará medidas contra quienes incumplan la ley.

“¡A Colombia se viene a respetar la ley, no a delinquir!”, escribió De la Espriella, quien también destacó el papel de las autoridades migratorias y de la Fuerza Pública en estos procedimientos.

La publicación se conoce después de que el Gobierno informara sobre otras medidas de control migratorio. El 6 de noviembre, Migración Colombia reportó la expulsión de 80 ciudadanos extranjeros en Bogotá, quienes acumulaban más de 1.100 medidas correctivas.

En ese operativo, adelantado en 15 localidades de la capital, participaron Migración Colombia, la Policía Nacional, el Ejército y la Alcaldía de Bogotá. La entidad explicó que las decisiones migratorias se adoptaron tras consultar sus bases de datos y las de la Policía.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.