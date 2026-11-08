El presidente Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno buscará desarrollar y adquirir sistemas de defensa antidrones y capacidades ofensivas mediante aeronaves no tripuladas para la Fuerza Pública, luego del ataque con explosivos contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar, que dejó tres soldados muertos y ocho heridos de gravedad.

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El mandatario hizo el anuncio este domingo 8 de noviembre, a través de su cuenta de X, donde aseguró que la guerra cambió y que los grupos armados utilizan drones como una nueva modalidad de ataque contra soldados y policías.

De la Espriella reconoció que la situación económica del país representa un desafío para conseguir los recursos necesarios, pero aseguró que su administración hará los esfuerzos para adquirir la tecnología que necesitan las instituciones de seguridad.

“La seguridad y la vida de nuestros soldados, policías y ciudadanos son prioridad en mi gobierno”, agregó.

El jefe de Estado también expresó su solidaridad con las familias de los uniformados asesinados en Bolívar y prometió que sus muertes no quedarán impunes.

¡LA GUERRA CAMBIÓ Y HOY TAMBIÉN SE LIBRA CON DRONES! Durante cuatro años, el gobierno anterior miró hacia otro lado y dejó desprotegidos a nuestros soldados y policías, sin las capacidades necesarias para enfrentar esta nueva modalidad de guerra utilizada por el narcoterrorismo. En la Patria Milagro estamos trabajando para dotar a la Fuerza Pública de sistemas de defensa antidrones y de capacidades ofensivas mediante drones. Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para desarrollar y adquirir estas capacidades, pese a la dificilísima situación económica de nuestras finanzas públicas. La seguridad y la vida de nuestros soldados, policías y ciudadanos son prioridad en mi gobierno. Lo haremos con responsabilidad, buscando los recursos y la tecnología necesarios para que nuestra Fuerza Pública tenga las herramientas que necesita para enfrentar esta amenaza. El mitómano que gobernó Colombia dice que dejó todo listo para contratar un escudo antidrones. ¡MENTIRA! Su ministro de Defensa y su viceministra viajaron por varios países, hicieron reuniones y gastaron cuantiosos recursos en viáticos, pero no concretaron nada. ¡Ni siquiera dejaron los estudios necesarios! A las familias de nuestros héroes asesinados, les expreso mi solidaridad y les envío mis oraciones. ¡SU SANGRE NO QUEDARÁ IMPUNE! Con la ayuda de Dios, el valor de nuestros soldados y policías y toda la capacidad legítima del Estado, vamos a enfrentar hasta derrotar ese cáncer del narcoterrorismo que tanto dolor y sangre le ha costado a Colombia. ¡NO VAMOS A DESCANSAR HASTA ERRADICAR ESA PLAGA DE NUESTRA PATRIA! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 8, 2026

De la Espriella acusó al Gobierno Petro de no dejar listo el escudo antidrones

En su publicación, el presidente también cuestionó la gestión de la administración de Gustavo Petro frente a la amenaza de los drones explosivos. De la Espriella aseguró que el Gobierno anterior dejó desprotegidos a los integrantes de la Fuerza Pública y negó que hubiera dejado listo el proceso para contratar un escudo antidrones.

“El mitómano que gobernó Colombia dice que dejó todo listo para contratar un escudo antidrones. ¡Mentira!”, escribió.

El mandatario también cuestionó los viajes internacionales de funcionarios del Ministerio de Defensa durante el gobierno anterior, al señalar que hubo reuniones y gastos de viáticos, pero no se concretó la adquisición. “¡Ni siquiera dejaron los estudios necesarios!”, añadió.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.