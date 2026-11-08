Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El gobierno de Abelardo de la Espriella se prepara para una coyuntura política marcada por la victoria del partido demócrata en el Congreso de Estados Unidos. Ante este nuevo panorama, la administración colombiana planea un ajuste estratégico y será la embajadora María Consuelo Araújo quien asuma el papel de fortalecer los lazos con los congresistas que integran los comités más influyentes, como el de Asignaciones y el de Exteriores, según información de El Espectador. Este cambio de enfoque responde no solo al resultado electoral, sino también a las críticas que han recaído sobre el canciller Omar Bula. Bula ha sido señalado por su postura frente a la política de Estados Unidos, la cual ha sido interpretada por ciertos sectores en Colombia como un posible obstáculo para mantener un diálogo fluido con la administración demócrata.

Sigue a PULZO en Discover

El nuevo Congreso estadounidense contará con una mayoría demócrata, lo que representa un desafío para la administración De la Espriella, que hasta ahora ha contado con un respaldo explícito del expresidente Donald Trump. De acuerdo con el análisis de El Espectador, en el Senado estadounidense, los demócratas ocuparán 54 curules, frente a los 44 de los republicanos y dos independientes. En la Cámara de Representantes, los demócratas suman 254 escaños frente a 162 de los republicanos. Estas cifras muestran un giro en el equilibrio de poder que afecta directamente a los aliados del gobierno colombiano, como Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, quienes pierden influencia parlamentaria tras estos comicios.

Frente a este nuevo escenario, la labor diplomática en Washington se vuelve más compleja. La embajadora Araújo ha comenzado a desarrollar una agenda para fortalecer las relaciones con sectores estratégicos de Estados Unidos. Entre sus recientes gestiones, se destaca la reunión con empresas de la industria cinematográfica y de streaming con el objetivo de impulsar la producción audiovisual en Colombia, una tarea que se suma al trabajo político en el Congreso estadounidense.

La cooperación internacional sigue siendo un factor central. Durante una visita a Barranquilla, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una promesa de mil millones de dólares para iniciativas de cooperación, pero, como destaca El Espectador, la decisión final sobre la asignación de estos fondos depende del Comité de Asignaciones en el Capitolio. Aunque la relación entre Trump y De la Espriella se mantiene estable, la influencia del Legislativo será determinante en los próximos meses.

¿Cómo afectará la mayoría demócrata en el Congreso de Estados Unidos a la estrategia del gobierno De la Espriella?

La nueva mayoría demócrata en el Congreso obliga al gobierno De la Espriella a redefinir su estrategia diplomática, pues debe buscar interlocutores y apoyos más allá del respaldo tradicional que tenía de sectores republicanos, prestando atención especial a los comités clave donde ahora los demócratas tienen control.

¿Qué funciones cumple el Comité de Asignaciones en el Congreso de Estados Unidos?

El Comité de Asignaciones en el Congreso de Estados Unidos es responsable de decidir cómo se distribuye el presupuesto federal, incluyendo los recursos destinados a la cooperación internacional. Por eso, la aprobación de fondos prometidos a Colombia depende de este comité, especialmente tras el cambio de mayorías políticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.