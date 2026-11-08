Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En la primera semana de mayo de 2022, la Ciudad de México fue testigo de una consulta ciudadana convocada por el gobierno local, entonces encabezado por Claudia Sheinbaum, para decidir el futuro de una de las rotondas más emblemáticas del Paseo de la Reforma. El objetivo era claro: reemplazar la icónica palma canaria que durante más de un siglo había sido un símbolo del lugar, pero que, tras sucumbir a una grave infección, ya no podía seguir erguida. Alrededor de doscientos mil ciudadanos participaron en las urnas, y tras los conteos, el ahuehuete (Taxodium mucronatum) se impuso con 77.485 votos como el próximo símbolo verde de la capital, según la consulta promovida por la administración capitalina.

Sigue a PULZO en Discover

Este árbol, conocido por su longevidad y corpulencia, es el árbol nacional de México desde 1921. Tiene profundas raíces en la historia y la identidad mexicana, pues su presencia está en mitos fundacionales, aparece en rituales ancestrales y en relatos como el de Hernán Cortés y la Noche Triste. Sin embargo, lo que parecía un consenso alrededor de este poderoso símbolo pronto se vio interrumpido. El 8 de mayo de 2022, en el contexto de la XI Marcha de la Dignidad Nacional, colectivos de familias buscadoras de personas desaparecidas tomaron el espacio previsto para el nuevo ahuehuete y lo rebautizaron como "Glorieta de los y las desaparecidas", instalando fotos y carteles en memoria de sus seres queridos.

La protesta no era contra el árbol, sino contra los gestos de las autoridades y la aparente indiferencia frente a la profunda crisis de desaparición forzada en el país. El retiro de imágenes y la instalación de vallas aumentaron la tensión social, una crisis que se agravaba con cifras superiores a 132.000 personas desaparecidas para inicios de 2026, como documenta Alma Delia Murillo en su libro Raíz que no desaparece, citando al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

El primer ahuehuete, plantado con grandes expectativas, no sobrevivió y fue reemplazado en mayo de 2023. Esta vez, el nuevo "Guardián" encontró aceptación entre los colectivos, que le atribuyeron un papel protector y simbólico, vinculado a las tradiciones indígenas y a la memoria colectiva. Además, la glorieta se consolidó como un antimonumento, sumándose a otros como la escultura + 43 y la instalación + 72, para recordar a las víctimas de grandes tragedias nacionales.

La Glorieta de los y las desaparecidas, con su ahuehuete, es hoy un espacio donde convergen la resistencia, la denuncia y la exigencia de justicia, recordando que la desaparición forzada en México es un fenómeno estructural y persistente, transversal a prácticamente todo el país, y cuya memoria exige no ser olvidada.

¿Por qué el ahuehuete fue elegido para la glorieta en Paseo de la Reforma?

El ahuehuete fue seleccionado a través de una consulta ciudadana convocada por el gobierno de la Ciudad de México, obteniendo la mayoría de votos debido a su carácter simbólico como árbol nacional y a su relevancia histórica y cultural. Esta especie representa tradición, longevidad y protección en la identidad mexicana.

¿Qué significa antimonumento en el contexto de la glorieta de los y las desaparecidas?

El término "antimonumento" hace referencia a una resignificación urbana donde la ciudadanía transforma un espacio o símbolo oficial en un memorial para causas sociales no reconocidas plenamente por el Estado. En la Glorieta de los y las desaparecidas, marca un rechazo a la indiferencia frente a la crisis de desapariciones forzadas y mantiene vivo el recuerdo de quienes faltan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.