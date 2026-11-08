Por: El Espectador

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El pollo desmechado en salsa es una preparación característica de la gastronomía latinoamericana que transforma ingredientes sencillos en una experiencia culinaria rica en sabor. Según una publicación de El Espectador, esta receta logra un balance entre lo tradicional y lo innovador, al fusionar diferentes tipos de chiles, caldo de pollo y verduras frescas, acompañada de tortillas o chips de maíz para resaltar su textura y gusto.

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El proceso inicia con la limpieza de tres variedades de chiles: ancho, pasilla y de árbol. De acuerdo con la receta, es posible reducir el nivel de picante si se retiran las semillas y las venas de los chiles, proporcionando así una opción adaptable a diferentes paladares. Los chiles se hidratan en agua caliente hasta que estén suaves, un paso esencial que realza sus matices y facilita su integración a la salsa.

Luego, se salpimientan los filetes de pechuga de pollo y se doran en aceite. Este paso busca sellar los jugos y brindar una textura óptima. Cuando el pollo está cocido en un 70 %, se retira y reserva para permitir que, en la misma sartén, los tomates, la cebolla troceada y los dientes de ajo adquieran una ligera caramelización junto a los chiles ya hidratados. Todo esto se pasa a la licuadora con una taza de caldo de pollo, consiguiendo una salsa homogénea y rica en sabor.

El siguiente paso consiste en verter la salsa de vuelta a la sartén, incorporar los filetes de pollo, tapar y cocinar durante 10 minutos a fuego medio, asegurando que la carne se cocine por completo y absorba la intensidad de la salsa. Una vez finalizada la cocción, el pollo se desmecha directamente en la salsa utilizando dos tenedores, garantizando que cada fibra quede impregnada de los sabores. Tras rectificar la sal, la receta sugiere servir el plato con cilantro fresco y aguacate, acompañado de tortillas o chips de maíz, dando así un toque final fresco y crujiente.

La preparación, planteada para cuatro porciones, requiere 15 minutos de preparación y 20 minutos de cocción, lo que hace de este plato una alternativa práctica para quienes buscan sabores intensos en poco tiempo. Toda la información sobre esta receta fue consultada en El Espectador.

¿Cómo desmechar el pollo correctamente en esta receta?

De acuerdo con El Espectador, el pollo debe estar completamente cocido antes de desmecharlo. Se recomienda utilizar dos tenedores para separar las fibras dentro de la sartén, permitiendo que el pollo absorba bien la salsa y logre una textura suave y jugosa.

¿Qué son el chile ancho, pasilla y de árbol usados en la receta de pollo desmechado?

En la receta referenciada por El Espectador, el chile ancho es un pimiento seco grande y ligeramente dulce, el chile pasilla posee un sabor más ahumado y oscuro, y el chile de árbol es pequeño, conocido por ser más picante. Estos chiles aportan profundidad y diferentes notas de sabor a la salsa del pollo desmechado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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