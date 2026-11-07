Por: El Espectador

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El chicharrón con patacón y ají de aguacate es un bocado clásico de la gastronomía colombiana, perfecto como entrada para compartir y deleitar el paladar con texturas y sabores contrastantes. Esta preparación, según información de El Espectador, reúne tres elementos que son emblema en la cocina nacional: el chicharrón crujiente, los patacones bien dorados y una salsa fresca de aguacate.

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Para elaborar este plato, usted debe contar con 600 gramos de tocino carnudo, cortado en trozos pequeños. Se cubren completamente con una taza de sal y se dejan reposar por una hora en la nevera. Este paso ayuda a que el chicharrón tenga la textura ideal. Luego, tras lavar el exceso de sal y escurrir bien, se deja secar nuevamente en la nevera durante otra hora, proceso que asegura un resultado crocante al freír. Finalmente, los trozos se sumergen en aceite vegetal o manteca de cerdo para una fritura profunda: primero a temperatura media y, para finalizar, el calor se aumenta hasta lograr una superficie dorada y crujiente. Es esencial escurrir bien el aceite y verificar el punto de sal antes de servir.

El acompañamiento fundamental son los patacones, elaborados con plátano verde cortado en trozos, que se fríen inicialmente en aceite templado hasta suavizarse. Después, se escurren y se aplastan con una pataconera o la base de un plato; si se prefiere, se puede añadir agua de ajo en este punto para potenciar el sabor. Los patacones se fríen nuevamente, ahora en aceite más caliente, hasta que resultan crujientes y con el característico color dorado. Finalmente, se escurren sobre papel absorbente y se salan al gusto.

El toque fresco y picante lo aporta el ají de aguacate, que se prepara mezclando aguacate Hass maduro, jugo de limón, cilantro picado, aceite de oliva, ají, sal y pimienta. Todos los ingredientes se integran hasta obtener una salsa suave, ideal para complementar la grasa del chicharrón y el sabor neutro del patacón.

El valor de esta receta no solo se encuentra en su sabor, sino en el contexto cultural que ofrece. Según El Espectador, el chicharrón es muy relevante en la identidad culinaria de Colombia: desde el ‘chicharrón totiao’ vendido como comida callejera, pasando por el ‘100 pies’ que suele acompañar la bandeja paisa, hasta variantes como la marranita valluna o las arepas santandereanas. Así, este plato representa una fusión de tradiciones y sabores que siguen vigentes en distintos rincones del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara el chicharrón con patacón y ají de aguacate de forma tradicional en Colombia?

La preparación tradicional de chicharrón con patacón y ají de aguacate, según El Espectador, inicia con el curado en sal del tocino, seguido de una doble fritura para lograr el toque crujiente. Los patacones también requieren doble fritura y un paso opcional con agua de ajo. El ají de aguacate se hace con ingredientes frescos y sirve como acompañante que equilibra el plato. Todo el proceso busca resaltar la textura y el sabor particular de cada componente, siguiendo técnicas distintivas de la cocina colombiana.

¿Qué significados culturales tiene el chicharrón en la gastronomía colombiana?

De acuerdo con El Espectador, el chicharrón es un ingrediente primordial en la cocina colombiana y aparece en distintas preparaciones regionales. Desde el ‘chicharrón totiao’ de la comida callejera, el emblemático ‘100 pies’ de la bandeja paisa, hasta arepas, marranitas vallunas y picadas, su presencia simboliza tradición, sabor y creatividad culinaria. Además, refleja el aprecio por las recetas transmitidas de generación en generación y la identidad gastronómica del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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