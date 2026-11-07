Por: El Espectador

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La cocina colombiana se caracteriza por su riqueza en sabores y tradiciones. Una prueba de esa diversidad se refleja en las recetas artesanales, como la preparación del chorizo, que sigue siendo un símbolo de herencia y pasión por lo hecho a mano. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, esta receta de chorizo ha sido cuidadosamente transmitida y conserva métodos tradicionales que destacan ingredientes frescos y un proceso minucioso, dedicado a resaltar el sabor característico de este embutido.

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Para llevar a cabo esta receta típica, se requiere disponer de los siguientes ingredientes: un kilo de bondiola (un corte de cerdo blando y jugoso), un kilo de tocino, seis tallos de cebolla larga con su parte verde, cinco dientes de ajo, una cucharada de sal, dos de páprika y la cantidad necesaria de tripa para embutir la mezcla. El proceso demanda organización y paciencia, pues el tiempo aproximado de preparación es de cuarenta minutos, mientras que la cocción se toma treinta y cinco minutos adicionales, resultando suficiente para unas doce porciones.

El primer paso exige cortar la bondiola en cubos de aproximadamente un centímetro y retirar la piel al tocino, que también debe picarse en trozos pequeños. La carne y el tocino se mezclan en un recipiente grande junto a la cebolla larga, el ajo, la sal y la páprika, asegurándose de que todos los ingredientes queden bien integrados. El siguiente procedimiento es remojar la tripa en agua tibia durante cinco minutos y enjuagarla en su interior para garantizar la limpieza.

El embutido se efectúa utilizando una botella recortada, que sirve como canal para introducir la mezcla en la tripa previamente anudada en uno de sus extremos. La carne se introduce por la boca de la botella y se empuja usando la mano de mortero, procurando que la tripa quede uniforme y sin bolsas de aire. Luego, cada segmento de chorizo se separa con un nudo de hilo, formando piezas de aproximadamente trece centímetros. El horneado se realiza a ciento cincuenta grados Celsius durante veinte minutos y, posteriormente, los chorizos se terminan en una parrilla o plancha aceitada, a fuego medio, durante entre diez y quince minutos. El resultado final son chorizos dorados y jugosos, listos para servirse con arepa, papas criollas, limón u otros acompañamientos de preferencia.

Esta preparación es una muestra del saber gastronómico popular, donde el cuidado en cada paso garantiza el éxito del plato, haciéndolo ideal para compartir en familia o en reuniones especiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se elabora el chorizo artesanal colombiano paso a paso?

La elaboración del chorizo artesanal colombiano inicia con el corte en cubos pequeños de la bondiola y el tocino, a los que se agregan cebolla larga, ajo, sal y páprika, mezclando todo perfectamente. Luego, se remoja y limpia la tripa antes de rellenarla utilizando una botella recortada y la mano de mortero, procurando evitar bolsas de aire. Se da forma colocando hilos cada trece centímetros, después se hornea a ciento cincuenta grados Celsius durante veinte minutos y se termina en una parrilla aceitada hasta dorar.

¿Cuáles son los ingredientes principales del chorizo colombiano tradicional?

Según El Espectador, los ingredientes principales para preparar chorizo colombiano tradicional son bondiola, tocino, cebolla larga, ajo, sal y páprika, junto con tripa de cerdo para embutir. Los detalles en las proporciones y la frescura de los ingredientes resultan esenciales para obtener el auténtico sabor de este clásico de la gastronomía local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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