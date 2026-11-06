Por: El Espectador

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El arroz frito es uno de los acompañamientos más versátiles y apreciados de la gastronomía colombiana, y en esta ocasión, el chef colombiano Didier Castaño comparte los secretos de su versión personalizada de este clásico. Una de las claves para que el arroz obtenga la textura adecuada está en la preparación: según explica Castaño, el arroz debe prepararse con anticipación y dejarse reposar toda la noche en la nevera, lo que garantiza que los granos queden bien sueltos después de la cocción y al momento de saltear.

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La receta consiste en cocinar inicialmente dos tazas de arroz blanco con cuatro tazas de agua, una cucharada de aceite y dos cucharadas de salsa de soya. Cuando el agua se haya absorbido casi por completo, se debe tapar la olla y dejar que el arroz termine de cocerse a fuego muy bajo durante quince minutos. Una vez lista la cocción, es fundamental extender el arroz sobre una bandeja para que enfríe y guardar este en la nevera hasta el día siguiente, como recomienda el chef. Esto es lo que asegura que el arroz tenga la textura correcta al momento de saltear.

Para dar sabor y un toque diferente, Didier Castaño sugiere sofreír 250 gramos de tocineta en una sartén grande o en un wok hasta que libere parte de su grasa y comience a dorarse. Se aparta la tocineta y se reserva, dejando un poco de grasa en la sartén. Luego, se sube la temperatura y se agrega el arroz frío para saltearlo, separando bien los granos, y se añaden tres o cuatro cucharadas adicionales de salsa de soya para potenciar el sabor. A continuación, se incorpora una taza de maíz tierno dulce escurrido y tres tallos de cebolla larga finamente picados, mezclando durante dos o tres minutos. Finalmente, se regresa la tocineta a la sartén, se mezcla todo y se retira del fuego.

La propuesta de Castaño incluye acompañar este arroz frito con carne de cerdo adobada y asada, una salsa tatemada roja —que aporta un toque picante y ahumado— y una ensalada fresca, completando así un plato balanceado y muy sabroso. De acuerdo con la nota original compartida por El Espectador, para quienes buscan variar su cocina y experimentar nuevos sabores, esta receta resulta sencilla y ofrece resultados llenos de sabor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el truco para que el arroz frito quede suelto y no se apelmace?

El secreto principal según Didier Castaño está en dejar el arroz reposar toda la noche en la nevera después de cocerlo y enfriarlo. Así, los granos se secan y se separan, lo que permite que al saltearlos no se apelmace y obtengan la textura ideal, logrando un resultado suelto y perfecto para este tipo de preparación.

¿Cómo se prepara la carne de cerdo y la salsa tatemada para acompañar el arroz frito?

Tal como lo indica la receta citada por El Espectador, la carne de cerdo se debe adobar y luego asar antes de servir como acompañamiento del arroz frito, mientras que la salsa tatemada roja se sugiere para dar un toque ahumado y picante al conjunto. La ensalada fresca complementa el plato, brindando frescura y equilibrio a la preparación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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