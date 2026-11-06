Por: El Espectador

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Las comunidades indígenas que habitan el Alto Baudó, en el departamento del Chocó, están atravesando momentos críticos debido al recrudecimiento del conflicto armado en su territorio. De acuerdo con un comunicado emitido por el resguardo indígena Chory Jurubirá el 5 de noviembre, los pobladores viven en constante temor y exigen que sean garantizados sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a una vida digna. Este llamado urgente fue dirigido a la opinión pública, defensores de derechos humanos, autoridades, entidades estatales, organismos internacionales y organizaciones indígenas, como una alerta ante la gravedad de la situación humanitaria en la región, según la información de El Espectador.

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En el comunicado se describe cómo la tranquilidad y la armonía de las comunidades han sido alteradas por la presencia de actores armados ilegales en su territorio ancestral. De acuerdo con lo expresado por los líderes indígenas, esta situación persistente ha dejado a las familias en un estado de miedo, zozobra, angustia, tristeza y sufrimiento. Señalan claramente que su deseo es vivir y morir en paz, lejos de la violencia que otros actores han traído a sus tierras: "No queremos morir a mano de personas de este mundo, si no morir tranquilos de la vejez", afirman en el texto citado por El Espectador.

Las denuncias incluyen masacres, amenazas, señalamientos, desplazamientos forzados, enfrentamientos armados, confinamientos, torturas y varias formas de violencia. La situación es tan alarmante que la gobernación del Chocó reportó, la misma semana del comunicado, el desplazamiento masivo de 282 personas hacia la cabecera municipal de Nuquí, ocasionado por la presencia de grupos armados. Además, el resguardo alertó sobre una masacre que afectó a la comunidad de Villanueva Jurubirá, reforzando la magnitud del drama en el Alto Baudó.

Los líderes indígenas recordaron que ellos no han sido quienes propiciaron esta guerra y consideran injusto tener que soportar las graves consecuencias del conflicto: "Nuestras comunidades no son objetivos militares, nuestros territorios no son campos de batalla y nuestras autoridades tradicionales no deben ser objeto de presiones", agregaron en el comunicado. Al concluir, hicieron un sentido llamado para exigir respeto por la vida y permanencia en el territorio, así como un acompañamiento institucional y solidaridad urgente que detenga la destrucción de las comunidades, como ocurrió en Villanueva Jurubirá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la principal denuncia de las comunidades indígenas del Alto Baudó ante el conflicto armado?

La principal denuncia de las comunidades indígenas del Alto Baudó, según el comunicado del resguardo Chory Jurubirá citado por El Espectador, es la grave vulneración de sus derechos fundamentales a causa del conflicto armado. Sus integrantes exigen especialmente el respeto a la vida y el derecho a permanecer en su territorio, rechazando las masacres, desplazamientos y otras violencias que han sufrido por parte de actores armados.

¿Qué son las alertas tempranas y por qué son importantes para la protección de los pueblos indígenas?

Las alertas tempranas son llamados formales que realizan comunidades, líderes u organizaciones para informar sobre situaciones de riesgo humanitario y pedir atención urgente de autoridades y organismos de derechos humanos. En el contexto de los pueblos indígenas del Alto Baudó, esta herramienta es vital porque permite visibilizar el peligro y exigir protección institucional para evitar más víctimas y desplazamientos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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