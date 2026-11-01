Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la mañana del domingo 1 de noviembre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) notificó la ocurrencia de dos sismos en el territorio nacional, ambos con magnitud de 3,1. Según la información recogida en los boletines oficiales del SGC, los eventos sísmicos se presentaron con apenas 17 minutos de diferencia, resaltando el dinamismo de la actividad sísmica en Colombia durante esa jornada.

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El primer movimiento sísmico fue reportado a las 6:07 a.m. Su epicentro fue localizado por el SGC a 10 kilómetros del municipio de Los Santos, en el departamento de Santander. Este sismo tuvo una profundidad de 153 kilómetros—un dato relevante, ya que los sismos profundos suelen tener menor percepción en superficie, aunque pueden sentirse en áreas más extensas debido a la forma en que se propagan las ondas sísmicas. Las coordenadas exactas del evento, según lo informó el Servicio Geológico Colombiano, son 6.84 de latitud y -73.13 de longitud.

Pocos minutos después, a las 6:24 a.m., se registró el segundo temblor. En esta ocasión, el epicentro se localizó en el océano Pacífico, a 69 kilómetros del municipio de Juradó, en el departamento de Chocó. A diferencia del primer evento, este fue un sismo “superficial”, es decir, su profundidad fue menor a 30 kilómetros, de acuerdo con el reporte oficial del SGC. Normalmente, los sismos superficiales pueden sentirse con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro, ya que liberan la energía con menos atenuación por el subsuelo.

Frente a estos sucesos, el Servicio Geológico Colombiano invitó a la ciudadanía a reportar si percibieron alguno de los temblores a través del formulario de 'Sismos Sentido', una herramienta dispuesta por la entidad para recopilar testimonios de quienes experimentan los efectos de los movimientos telúricos. El SGC también recuerda que la información contenida en los boletines puede ser sujeta a actualizaciones conforme avanza el análisis de los eventos registrados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las características principales de los temblores reportados por el Servicio Geológico Colombiano el 1 de noviembre de 2026?

De acuerdo con el SGC, ambos movimientos sísmicos tuvieron una magnitud de 3,1. El primero, con epicentro a 10 kilómetros de Los Santos, Santander, fue profundo, registrando una profundidad de 153 kilómetros. El segundo se ubicó en el océano Pacífico, a 69 kilómetros de Juradó, Chocó, y su profundidad fue superficial, menor a 30 kilómetros.

¿Qué quiere decir que un sismo sea superficial o profundo según el Servicio Geológico Colombiano?

Según el Servicio Geológico Colombiano, se considera que un sismo es superficial cuando su foco está a una profundidad menor a 30 kilómetros respecto de la superficie terrestre, mientras que un sismo profundo, como el ocurrido cerca de Los Santos, se caracteriza por tener su origen a más de 70 kilómetros de profundidad. Esta diferencia influye en la percepción e intensidad del movimiento en la superficie.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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